Победа Украины над Словакией на Евро-2024: Мемы о футболе, оружии и политике

Победа Украины на Евро привела к появлению мемов с Тищенко, МиГ-29 и Patriot — фото
Во втором туре чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграла против Словакии. Подопечным Сергея Реброва удалось победить со счетом 2:1.
По поводу матча снова в сети появилось много мемов, сообщил портал Новини.LIVE.
Мемы по поводу матча Украины против Словакии на Евро-2024
После поражения от Румынии (0:3) правительство в Бухаресте решило отдать Украине свою систему Patriot. Болельщики шутили, что команда Реброва сдала матч, чтобы получить ПВО.
Шутили по поводу комплекса Patriot и во время и после матча со Словакией.
Во время матча, когда Украина проигрывала со счетом 0:1, шутили, что поражение позволит получить САУ Zuzana словацкого производства.
Когда сине-желтые победили, появились мемы, связанные с решением правительства Словакии расследовать решение их предшественников о передаче Украине самолетов МиГ-29.
Не смогли украинцы обойтись в этом матче без политических мемов по отношению к Николаю Тищенко и "Слугам народа", и относительно Виктора Януковича.
Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.
Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию.
Яремчук признался, как ему удалось забить гол в ворота сборной Словакии.
Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии.
Трубин рассказал, что почувствовал после пропущенного гола в матче со Словакией.
Читайте Новини.LIVE!