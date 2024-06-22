Победа Украины над Словакией на Евро-2024: Мемы о футболе, оружии и политике

Мемы о победе Украины над Словакией. Фото: Мемограмм

Во втором туре чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграла против Словакии. Подопечным Сергея Реброва удалось победить со счетом 2:1.

По поводу матча снова в сети появилось много мемов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мемы по поводу матча Украины против Словакии на Евро-2024

После поражения от Румынии (0:3) правительство в Бухаресте решило отдать Украине свою систему Patriot. Болельщики шутили, что команда Реброва сдала матч, чтобы получить ПВО.

Шутили по поводу комплекса Patriot и во время и после матча со Словакией.

Во время матча, когда Украина проигрывала со счетом 0:1, шутили, что поражение позволит получить САУ Zuzana словацкого производства.

Когда сине-желтые победили, появились мемы, связанные с решением правительства Словакии расследовать решение их предшественников о передаче Украине самолетов МиГ-29.

Не смогли украинцы обойтись в этом матче без политических мемов по отношению к Николаю Тищенко и "Слугам народа", и относительно Виктора Януковича.

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Ребров объяснил, что помогло сборной Украины обыграть Словакию.

Яремчук признался, как ему удалось забить гол в ворота сборной Словакии.

Шапаренко прокомментировал передачу на Яремчука в матче со сборной Словакии.

Трубин рассказал, что почувствовал после пропущенного гола в матче со Словакией.