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Сборная Украины одержала волевую победу над Словакией — видео

21 июня 2024 17:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украина первой пропустила гол от Словакии, но одержала победу
Мудрик борется с Лоботкой. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen
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Сборная Словакии сыграла с национальной командой Украины в качестве одного из лидеров группы "Е". Подопечные Сергея Реброва не имели права на ошибку в этом поединке. 

Противостояние получилось тяжелым для украинской команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сергей Ребров сделал несколько замен в составе сборной Украины по сравнению с прошлым матчем. Место в воротам занял Анатолий Трубин. Вместо травмированного Виктора Цыганкова вышел Андрея Ярмоленко. Тарас Степаненко уступил место на поле Владимиру Бражко. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин пропускает гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Как Украина сыграла со Словакией 

Словакия — Украина — 1:2 (1:0) 

Голы: Шранц, 16 — Шапаренко, 54; Яремчук, 79. 

Словакия: Дубравка — Пекарик, Вавро, Шкриньяр (капитан), Ганцко (Оберт, 67) — Куцка, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60) — Шранц (Зауэр, 86), Боженик (Стрелец, 60), Хараслин (Суслов, 67). 

Тренер: Франческо Кальцона. 

Украина: Трубин — Тимчик, Забарный, Матвиенко, Зинченко — Бражко (Сидорчук, 85) — Шапаренко (Таловеров, 90+2), Судаков — Ярмоленко (капитан) (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Малиновский, 85). 

Тренер: Сергей Ребров. 

Украинские футболисты активно начали поединок, но словаки быстро перехватили инициативу. К 16-й минуте поединка на счету Анатолия Трубина было три уверенных сэйва. Но в одном из эпизодов матча он не сумел выручить свою команду. 

Словаки заработали аут на левом фланге. Состоялся навес в район правой штанги ворот сборной Украины. Зинченко проиграл борьбу в воздухе Штранцу, который точно пробил под опорную ногу Трубину, 1:0! 

Команда Реброва могла отыграться еще в первом тайме. Ярмоленко начал красивую комбинацию своей команды на правом фланге. Она развивалась передачей пяткой в штрафной сборной Словакии, а завершилась прицельным ударом низом от Тымчика. Словаков в том эпизоде спасла только штанга. 

Но в начале второго тайма украинцы все же забили свой первый гол на Евро-2024. "Сине-желтые" провели многоходовую контратаку, которая завершилась передачей от Зинченко слева в центр. Шапаренко нанес точный удар и забил свой второй гол за сборную Украины, 1:1!

Николай Шапаренко забил гол
Николай Шапаренко празднует гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

После этого темп матча немного снизился. Но на 72-й минуте Мудрик ворвался в чужую штрафную по месту левого инсайда и нанес удар низом. Рикошетом от голкипера мяч попал в штангу. Зато через несколько минут Забарный начал атаку сборной Украины передачей на Шапаренко. Николай отправил мяч в чужую штрафную. Яремчук одним касанием принял передачу, а вторым протолкнул мяч в сетку мимо голкипера, 1:2! Изящная комбинация и очень важный гол. 

Сборная Украины одержала победу, которая позволяет команде надеяться на выход в плей-офф Евро-2024. Впереди матч против Бельгии, в котором команде Реброва будет еще сложнее. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

Довбик признался, чего опасается в матче со Словакией.

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Сборная Украины по футболу
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Евро-2024

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