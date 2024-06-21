Україна першою пропустила гол від Словаччини, але здобула перемогу

Мудрик бореться із Лоботкою. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Збірна Словаччини зіграла з національною командою України як один із лідерів групи "Є". Підопічні Сергія Реброва не мали права на помилку у цьому поєдинку.

Протистояння вийшло тяжким для української команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Сергій Ребров зробив декілька замін у складі збірної України, порівняно з минулим матчем. Місце у воротах зайняв Анатолій Трубін. Замість травмованого Віктора Циганкова вийшов Андрій Ярмоленко. Тарас Степаненко поступився місцем на полі Володимиру Бражку.

Анатолій Трубін пропускає гол. Фото: Reuters/Piroschka Van De Wouw

Як Україна зіграла зі Словаччиною

Словаччина — Україна — 1:2 (1:0)

Голи: Шранц, 16 — Шапаренко, 54; Яремчук, 79

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкриньяр (капітан), Ганцко (Оберт, 67) — Куцька, Лоботка, Дуда (Бенеш, 60) — Шранц (Зауер, 86), Боженик (Стрілець, 60), Хараслін (Суслов, 67).

Тренер: Франческо Кальцона.

Україна: Трубін — Тимчик, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Бражко (Сидорчук, 85) — Шапаренко (Таловєров, 90+2), Судаков — Ярмоленко (капітан) (Зубков, 67), Довбик (Яремчук, 67), Мудрик (Малиновський, 85).

Тренер: Сергій Ребров.

Українські футболісти активно розпочали поєдинок, але словаки швидко перехопили ініціативу. До 16-ї хвилини поєдинку на рахунку Анатолія Трубіна було три впевнені сейви. Але в одному з епізодів матчу він не зумів врятувати свою команду.

Словаки заробили аут на лівому фланзі. Відбувся навіс у район правої штанги воріт збірної України. Зінченко програв боротьбу у повітрі Штранцу, який точно пробив під опорну ногу Трубіну, 1:0!

Команда Реброва могла відігратися ще у першому таймі. Ярмоленко розпочав гарну комбінацію своєї команди на правому фланзі. Вона розвивалася передачею п'ятою у штрафному майданчику збірної Словаччини, а завершилася прицільним ударом низом від Тимчика. Словаків у тому епізоді врятувала лише штанга.

Але на початку другого тайму українці все ж таки забили свій перший гол на Євро-2024. "Синьо-жовті" провели багатоходову контратаку, яка завершилася передачею від Зінченка ліворуч до центру. Шапаренко завдав точного удару та забив свій другий гол за збірну України, 1:1!

Микола Шапаренко святкує гол. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Після цього темп матчу трохи знизився. Але на 72-й хвилині Мудрик увірвався до чужого штрафного майданчика за місцем лівого інсайда і завдав удару низом. Рикошетом від голкіпера м'яч влучив у штангу. Натомість за кілька хвилин Забарний розпочав атаку збірної України передачею на Шапаренка. Микола відправив м'яч у чужий штрафний. Яремчук одним дотиком прийняв передачу, а другим проштовхнув м'яч у сітку повз голкіпера, 1:2! Витончена комбінація та дуже важливий гол.

Збірна України здобула перемогу, яка дозволяє команді сподіватися на вихід у плей-офф Євро-2024. Попереду матч проти Бельгії, у якому команді Реброва буде ще складніше.

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