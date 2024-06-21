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Челсі знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем

21 червня 2024 09:39
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Челсі знайшов заміну Мудрику і збирається продати українця
Михайло Мудрик на передматчевій розминці. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво лондонського "Челсі" та тренерський штаб команди погодили плани на літнє трансферне вікно. Англійський клуб може продати футболіста збірної України Михайла Мудрика.

"Челсі" хоче замінити Мудрика на перспективного англійського гравця, повідомляє Football Insider.

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Новачком лондонського "Челсі" може стати 22-річний універсальний атакувальний футболіст "Крістал Пелас" Майкл Олісе. Він однаково успішно грає і позиції правого вінгера, й у центрі атаки.

Майкл Олісі може перейти до Челсі
Майкл Олісі святкує гол. Фото: instagram.com/m.olise/

Олісе замість Мудрика

У сезоні 2023/2024 Майкл Олісі зіграв у складі "Крістал Пелас" 19 поєдинків у чемпіонаті Англії, у яких забив 10 голів. Клуб не розглядатиме пропозиції щодо футболіста менш як 55 млн євро. Але "Челсі" збирається торгуватися під час переговорів про трансфер Олісе.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у складі збірної України Фото: Reuters/Kacper Pempel

Якщо "синім" вдасться підписати гравця "Крістал Пелас", клуб може продати Михайла Мудрика. У "Челсі" незадоволені прогресом українського футболіста за півтора року в АПЛ. Проблема полягає у високій трансферній вартості Михайла.

Серед претендентів на Мудрика називають мюнхенську "Баварію", лондонський "Арсенал" та туринський "Ювентус". Жоден з цих клубів поки не запитував у "Челсі" з приводу українця.

Нагадаємо, Сабо чесно оцінив шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024. 

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