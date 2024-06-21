Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Аргентина зіграла з Канадою — як почався Копа Америка arrow

Аргентина зіграла з Канадою — як почався Копа Америка

21 червня 2024 08:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Аргентина обіграла Канаду на Копа Америка — відео найкращих моментів матчу
Лео Мессі обіграє голкіпера Максима Крепо. Фото: Reuters/Dale Zanine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В американському місті Атланта (штат Джорджія) відбувся перший матч Кубка Америки-2024. Збірна Аргентини як діючий володар трофея зіграла з Канадою.

Ліонель Мессі встановив новий рекорд у національній команді, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Збірна Аргентини мріє виграти третій великий турнір поспіль. Команда Ліонеля Скалоні є фаворитом Копа Америка-2024. Після завершення цього чемпіонату Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія можуть завершити кар'єру в національній команді, але поки що обидва вони в основному складі збірної Аргентини.

Як завершився матч-відкриття

Команди зіграли в атакувальний футбол і створили багато моментів біля воріт один одного. Аргентинці домінували протягом більшої частини поєдинку, але канадці регулярно проводили небезпечні контрвипади, і Еміліано Мартінес кілька разів рятував "альбіселесте".

Однак у другому таймі аргентинці повели у рахунку. Мессі зробив витончену передачу до штрафного майданчика суперника, де Крепо збив Макаллістера. М'яч відскочив до Альвареса, який забив у порожні ворота, 1:0!

Ліонель Мессі на Копа Америка
Ліонель Мессі у матчі з Канадою. Фото: Reuters/Dale Zanine

Наприкінці матчу збірна Аргентини забила другий гол. Мессі знову зробив проникаючу передачу до чужих воріт. Лаутаро Мартінес першим опинився на м'ячі й спокійно пробив повз голкіпера, 2:0!

Лео Мессі встановив одразу декілька рекордів у цьому матчі. Він зіграв свій 35-й поєдинок на Копа Америка — більше, ніж будь-який інший футболіст на турнірі. Це вже сьомий континентальний чемпіонат у кар'єрі аргентинця, що також є унікальним досягненням.

У середу, 26 червня, збірна Аргентини проведе другий матч на груповому етапі Копа-Америка. Суперником команди Ліонеля Скалоні стане Чилі.

Нагадаємо, Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову

Лунін зацікавив ще один клуб — "Реал" назвав ціну на українця. 

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо". 

Араухо хоче піти з "Барселони" через конфлікт з одним із лідерів команди. 

Канада
спорт
футбол
Ліонель Мессі
Збірна Аргентини з футболу
Копа Америка-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту