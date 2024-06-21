Аргентина обіграла Канаду на Копа Америка — відео найкращих моментів матчу

Лео Мессі обіграє голкіпера Максима Крепо. Фото: Reuters/Dale Zanine

В американському місті Атланта (штат Джорджія) відбувся перший матч Кубка Америки-2024. Збірна Аргентини як діючий володар трофея зіграла з Канадою.

Ліонель Мессі встановив новий рекорд у національній команді, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна Аргентини мріє виграти третій великий турнір поспіль. Команда Ліонеля Скалоні є фаворитом Копа Америка-2024. Після завершення цього чемпіонату Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія можуть завершити кар'єру в національній команді, але поки що обидва вони в основному складі збірної Аргентини.

Як завершився матч-відкриття

Команди зіграли в атакувальний футбол і створили багато моментів біля воріт один одного. Аргентинці домінували протягом більшої частини поєдинку, але канадці регулярно проводили небезпечні контрвипади, і Еміліано Мартінес кілька разів рятував "альбіселесте".

Однак у другому таймі аргентинці повели у рахунку. Мессі зробив витончену передачу до штрафного майданчика суперника, де Крепо збив Макаллістера. М'яч відскочив до Альвареса, який забив у порожні ворота, 1:0!

Ліонель Мессі у матчі з Канадою. Фото: Reuters/Dale Zanine

Наприкінці матчу збірна Аргентини забила другий гол. Мессі знову зробив проникаючу передачу до чужих воріт. Лаутаро Мартінес першим опинився на м'ячі й спокійно пробив повз голкіпера, 2:0!

Лео Мессі встановив одразу декілька рекордів у цьому матчі. Він зіграв свій 35-й поєдинок на Копа Америка — більше, ніж будь-який інший футболіст на турнірі. Це вже сьомий континентальний чемпіонат у кар'єрі аргентинця, що також є унікальним досягненням.

У середу, 26 червня, збірна Аргентини проведе другий матч на груповому етапі Копа-Америка. Суперником команди Ліонеля Скалоні стане Чилі.

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