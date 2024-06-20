Араухо хоче піти з Барселони через конфлікт із Гюндоганом

Рональд Араухо на тренуванні. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Переговори між каталонською "Барселоною" та Рональдом Араухо знову зайшли у безвиході. Уругвайський захисник може піти з клубу цього літа.

У футболіста є вигідні пропозиції від інших команд, повідомляє Marca.

Читайте також:

Контракт Рональда Араухо із "Барселоною" діє до літа 2026 року, але каталонці хочуть продовжити угоду з одним із лідерів команди. Декілька місяців тому клуб направив пропозицію про переговори агентам гравця, але уругваєць досі не відповів "Барселоні".

Ілкай Гюндоган на Євро-2024. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Чому Араухо хоче змінити клуб

Ще в середині минулого сезону у захисника стався конфлікт із тренером Хаві Ернандесом та півзахисником Ілкаєм Гюндоганом. Обидва вони звинуватили Рональда Араухо в тому, що він знизив вимоги до себе і почав регулярно робити помилки.

Попри те, що у "Барселоні" вже працює новий тренер, Араухо сумнівається у доцільності продовження кар'єри у каталонській команді. "Синьо-гранатові" запропонували йому значне підвищення зарплати, але інші клуби готові платити уругвайцеві ще більше.

Рональд Араухо та Луїс Суарес у збірній Уругваю. Фото: instagram.com/ronaldaraujo_4/

Мюнхенська "Баварія" та декілька англійських клубів, як і раніше, цікавляться Араухо. Якщо сам футболіст захоче піти, "Барселоні" доведеться його продати. Але каталонці можуть заробити на трансфері цього футболіста величезні гроші.

Нагадаємо, Лунін зацікавив ще один клуб — Реал назвав ціну на українця

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

"Олександрія" безкоштовно підпише колишнього гравця "Динамо".

Маліновський розповів про атмосферу у збірній України після невдалого старту на Євро-2024.