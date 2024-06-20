Араухо хоче піти з Барселони через конфлікт із Гюндоганом

Араухо хоче піти з Барселони через конфлікт із одним із лідерів команди
Переговори між каталонською "Барселоною" та Рональдом Араухо знову зайшли у безвиході. Уругвайський захисник може піти з клубу цього літа.
У футболіста є вигідні пропозиції від інших команд, повідомляє Marca.
Контракт Рональда Араухо із "Барселоною" діє до літа 2026 року, але каталонці хочуть продовжити угоду з одним із лідерів команди. Декілька місяців тому клуб направив пропозицію про переговори агентам гравця, але уругваєць досі не відповів "Барселоні".
Чому Араухо хоче змінити клуб
Ще в середині минулого сезону у захисника стався конфлікт із тренером Хаві Ернандесом та півзахисником Ілкаєм Гюндоганом. Обидва вони звинуватили Рональда Араухо в тому, що він знизив вимоги до себе і почав регулярно робити помилки.
Попри те, що у "Барселоні" вже працює новий тренер, Араухо сумнівається у доцільності продовження кар'єри у каталонській команді. "Синьо-гранатові" запропонували йому значне підвищення зарплати, але інші клуби готові платити уругвайцеві ще більше.
Мюнхенська "Баварія" та декілька англійських клубів, як і раніше, цікавляться Араухо. Якщо сам футболіст захоче піти, "Барселоні" доведеться його продати. Але каталонці можуть заробити на трансфері цього футболіста величезні гроші.
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