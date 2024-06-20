Руслан Маліновський прокоментував атмосферу у команді після програшу на Євро-2024

Руслан Маліновський. Фото: УАФ

Півзахисник збірної України з футболу Руслан Маліновський прокоментував атмосферу у команді після невдалого старту на чемпіонаті Європи. За його словами, на результат матчу проти Румунії вплинуло багато факторів.

Про це розповів Маліновський в ефірі YouTube-каналу УАФ.

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За словами футболіста результат цілого матчу вирішують епізоди, а їх ще потрібно "підтягнути".

"Причина поразки проти Румунії — це багато складових. Те, що казали перед матчем, що епізоди вирішують результат матчу. Я вважаю, що потрібно підтягнути позафутбольні моменти — це бажання, більше боротьби, більше командних дій", — розповів Маліновський.

Він сподівається, що в наступних матчах команда зробить висновки та зіграє в інший футбол. Також він наголосив, що після матчу Сергій Ребров заявив, що всім гравцям потрібно подумати та змінити підхід до гри.

"Я вважаю, що в нас є дуже досвідчені футболісти, які можуть допомогти молодим футболістам. У них уже є досвід, Ярмоленко вже четверте Євро грає. Від капітана, від хлопців, які вже досвідчені, ми почули багато добрих слів, скажемо так", — ділиться гравець.

Маліновський зауважив, що в минулому матчі у Румунії була командна гра кращою, там було більше дисципліни.

"Тому нам потрібно зараз бути командою на наступний матч і сприйняти цю критику нормально, тому що це футбол, це емоції, ціла країна дивиться на нас. І нам потрібно зробити правильні висновки. Скажімо так, всі 26 футболістів, які є, — щоб це були 26 футболістів. І ті, які грають, і ті, хто на лаві запасних, щоб були готові вийти та бути частиною команди з 11 футболістів на полі", — сказав Маліновськийй.

У наступному матчі на Євро-2024 Україна зіграє проти Словаччини. Гра відбудеться 21 червня о 16:00.

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