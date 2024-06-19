Маліновський розкрив деталі розмови у роздягальні після поразки від Румунії

Руслан Маліновський (праворуч) та Максим Таловерів. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відверто розповів про бесіду "за зачиненими дверима" у роздягальні команди. Вона відбулася одразу після поразки від Румунії у матчі Євро-2024.

Українські футболісти не дозволили зайти у роздягальню навіть головному тренеру, нагадує офіційний сайт УАФ.

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Збірна України пропустила дебютний гол на Євро-2024 у середині першого тайму. Незабаром після перерви румуни забили ще два м'ячі та зняли питання про переможця протистояння. Команді Сергія Реброва нічого не вдалося вдіяти в атаці.

Українські гравці у матчі з Румунією. Фото: Reuters/Michaela Stache

Розмова у роздягальні

Після фінального свистка українські гравці спустилися у роздягальню та попросили тренерський штаб залишити їх наодинці для серйозної розмови. Руслан Маліновський підтвердив, що розмова відбулася "на підвищених тонах".

"Я не можу розповісти, що саме прозвучало в ті хвилини. Але кожен футболіст, який був присутній у кімнаті, зробив свої висновки. Хлопці, для яких це вже не перший турнір, донесли свою думку для інших. Так грати просто не можна", — пояснив Руслан Маліновський.

Свій наступний поєдинок збірна України проведе у п'ятницю, 21 червня. Суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина.

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