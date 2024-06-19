Малиновский раскрыл детали разговора в раздевалке после поражения от Румынии

Руслан Малиновский (справа) и Максим Таловеров. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский откровенно рассказал о беседе "за закрытой дверью" в раздевалке команды. Она состоялась сразу после поражения от Румынии в матче Евро-2024.

Украинские футболисты не позволили зайти в раздевалку даже главному тренеру, напоминает официальный сайт УАФ.

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Сборная Украины пропустила дебютный гол на Евро-2024 в середине первого тайма. Вскоре после перерыва румыны забили еще два мяча и сняли вопрос о победителе противостояния. Команде Сергея Реброва ничего не удалось сделать в атаке.

Украинские игроки в матче с Румынией. Фото: Reuters/Michaela Stache

Разговор в раздевалке

После финального свистка украинские игроки спустились в раздевалку и попросили тренерский штаб оставить их наедине для серьезного разговора. Руслан Малиновский подтвердил, что беседа прошла "на повышенных тонах".

"Я не могу рассказать, что именно прозвучало в те минуты. Но каждый футболист, который присутствовал в комнате, сделал свои выводы. Ребята, для которых это уже не первый турнир, донесли свою точку зрения для остальных. Так играть просто нельзя", — объяснил Руслан Малиновский.

Свой следующий поединок сборная Украины проведет в пятницу, 21 июня. Соперником "сине-желтых" станет Словакия.

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