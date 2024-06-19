Динамо презентовало уникальную форму на новый сезон — фото

Андрей Ярмоленко на стадионе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) представил новые комплекты формы на следующий сезон. В презентации принял участие футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Дизайн новой формы является эксклюзивным, сообщает официальный сайт "Динамо".

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В сезоне 2024/2025 команда Александра Шовковского будет играть в форме, у которой нет аналогов. Она была разработана совместно с New Balance. "Динамо" уже представило домашний, выездной и третий комплекты формы.

Презентация формы "Динамо"

В столичном клубе отметили, что новая форма отражает "богатое культурное наследие Украины и яркий дух Киева". Она демонстрирует единство страны. Дизайн футболок стал абсолютно уникальным.

В сезоне 2024/2025 футболисты киевской команды будут играть домашние матчи в форме с бело-синим дизайном, который украшен традиционными украинскими вышитыми узорами с добавлением желтого цвета.

Презентация формы "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Лимитированный комплект выездной формы выполнен в сине-желтых цветах, который является данью украинскому флагу, символизируя патриотизм и солидарность. У третьей формы изумрудно-зеленый дизайн с брендингом золотого цвета. Она вдохновлена ​​зеленой красотой киевских холмов, парков и куполами киевских храмов.

Андрей Ярмоленко в новой домашней форме "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Новый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном, сером и желтом цветах. Болельщики "Динамо" смогут приобрести новые комплекты формы уже с 20 июня.

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