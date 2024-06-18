Стало известно, почему "Арсенал" хочет избавиться от Александра Зинченко - дело в деньгах

Александр Зинченко. Фото: ФК Арсенал

Недавно в сети появилась информация, что украинец Александр Зинченко больше не нужен Арсеналу. Известный журналист Игорь Бурбас прокомментировал эту скандальную ситуацию.

Об этом пишет Sport-express.

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По словам журналиста, Александр Зинченко больше не нужен лондонскому Арсеналу. Руководство клуба сообщило игроку, что он может начинать заниматься поисками нового клуба.

"Насколько я понимаю, Зинченко выживают из Арсенала, уже указывая на дверь, потому что этот сезон для него был нестабильным в плане травм. По слухам, ему уже сказали искать новый клуб", — делится Игорь Бурбас.

Также он заявил, что основная проблема состоит в том, что Зинченко получает высокую заработную плату.

"‎Из того, что я выяснил, прозвонив за границу, у Зинченко очень большая зарплата, как для игрока ротации, которым он стал в этом сезоне. Точную сумму мне не назвали, но это условно больше четырех миллионов фунтов", — заявил Бурбас.

Известно, что в прошлом сезоне Зинченко сыграл за лондонский клуб 35 матчей и забил один гол.

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