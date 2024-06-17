Зінченко пояснив, як збірна України може перемогти Румунію

Олександр Зінченко та Микола Шапаренко у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Захисник збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від виступу команди на чемпіонаті Європи з футболу. Вже сьогодні "синьо-жовті" зіграють із Румунією.

Зінченко назвав якість збірної України, яка допоможе команді претендувати на перемогу, повідомляє YouTube канал УАФ.

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Віцекапітан збірної України Олександр Зінченко не боїться конкуренції за місце в основному складі національної команди. Захисник упевнений, що кожен футболіст "синьо-жовтих" готовий залишити на полі всі сили заради перемоги.

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/zinchenko/

Що Зінченко сказав про збірну України

Футболіст "Арсеналу" розуміє, що будь-яка помилка на Євро-2024 може позбавити команду шансів на вихід у плей-офф турніру. При цьому Зінченко вважає, що збірна України має високі шанси на те, щоб посісти перше місце у своєму квартеті.

Зінченко заявив, що у збірній України зібрані й досвідчені футболісти, і молоді, перспективні гравці, які мріють продемонструвати на турнірі свої найкращі якості. У команді панує дружня атмосфера взаємної підтримки. Усі відчувають відповідальність за результат.

"Необхідно бути сфокусованим на своїй справі, показувати свою найкращу гру. Дуже важливо реалізовувати моменти, користуватися своїми шансами, адже іншої такої можливості не може бути. У кожній грі треба повністю віддавати всі сили заради перемоги", — розповів Зінченко.

Нагадаємо, Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

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