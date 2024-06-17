Зинченко объяснил, как сборная Украины может победить Румынию

Александр Зинченко и Николай Шапаренко в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Защитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате Европы по футболу. Уже сегодня "сине-желтые" сыграют с Румынией.

Зинченко назвал качество сборной Украины, которое поможет команде претендовать на победу, сообщает YouTube-канал УАФ.

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Вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко не боится конкуренции за место в основном составе национальной команды. Защитник уверен, что каждый футболист "сине-желтых" готов оставить на поле все силы ради победы.

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/zinchenko/

Что Зинченко сказал о сборной Украины

Футболист "Арсенала" понимает, что любая ошибка на Евро-2024 может лишить команду шансов на выход в плей-офф турнира. При этом Зинченко считает, что сборная Украины имеет высокие шансы на то, чтобы занять первое место в своем квартете.

Зинченко заявил, что в сборной Украины собраны и опытные футболисты, и молодые, перспективные игроки, которые мечтают продемонстрировать на турнире свои лучшие качества. В команде царит дружеская атмосфера взаимной поддержки. Все ощущают ответственность за результат.

"Необходимо быть сфокусированным на своем деле, показывать свою лучшую игру. Очень важно реализовывать моменты, пользоваться своими шансами, ведь другой такой возможности может не быть. В каждой игре надо полностью отдавать все силы ради победы", — рассказал Зинченко.

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

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