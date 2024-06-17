Арсенал предложил Жироне 50 млн евро за Довбика

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Лидер атак испанской "Жироны" Артем Довбик стал приоритетной трансферной целью лондонского "Арсенала". Украинец может перейти в английский клуб уже в ближайшее время.

Руководство "канониров" уже выделило средства на трансфер Довбика, сообщает Football London.

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Артем Довбик стал самым результативным футболистом испанской Ла Лиги в минувшем сезоне. Он забил 24 гола и завоевал трофей "Пичичи". Эти успехи автоматически сделали украинца одним из самых желанных игроков для европейских топ-клубов.

Артем Довбик во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Щедрое предложение "Арсенала"

Лондонской команде не хватало атакующей мощи в прошлом сезоне. "Канониры" хотят приобрести 26-летнего форварда до закрытия летнего трансферного окна. Английский клуб готов предложить "Жироне" 50 млн евро.

Этот вариант может устроить каталонцев, которые недавно отказались от предложения "Атлетико", который рассчитывал оформить трансфер за 35 млн евро. Однако "Жирона" хочет дождаться окончания Евро-2024, во время которого стоимость украинского футболиста может вырасти.

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