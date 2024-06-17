Арсенал запропонував Жироні 50 млн євро за Довбика

Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Лідер атак іспанської "Жирони" Артем Довбик став пріоритетною трансферною метою лондонського "Арсеналу". Українець може перейти до англійського клубу вже найближчим часом.

Керівництво "канонірів" вже виділило кошти на трансфер Довбика, повідомляє Football London.

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Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Щедра пропозиція "Арсеналу"

Лондонській команді не вистачало атакувальної потужності минулого сезону. "Каноніри" хочуть придбати 26-річного форварда до закриття літнього трансферного вікна. Англійський клуб готовий запропонувати "Жироні" 50 млн євро.

Цей варіант може влаштувати каталонців, які нещодавно відмовилися від пропозиції "Атлетіко", який розраховував оформити трансфер за 35 млн євро. Проте "Жирона" хоче дочекатися закінчення Євро-2024, під час якого вартість українського футболіста може зрости.

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