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Арсенал готує Жироні щедру пропозицію щодо Довбика — що відомо

17 червня 2024 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал запропонував Жироні 50 млн євро за Довбика
Артем Довбик у збірній України. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер атак іспанської "Жирони" Артем Довбик став пріоритетною трансферною метою лондонського "Арсеналу". Українець може перейти до англійського клубу вже найближчим часом.

Керівництво "канонірів" вже виділило кошти на трансфер Довбика, повідомляє Football London.

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Артем Довбик став найрезультативнішим футболістом іспанської Ла-Ліги минулого сезону. Він забив 24 голи та завоював трофей "Пічічі". Ці успіхи автоматично зробили українця одним із найбажаніших гравців для європейських топклубів.

Артем Довбик
Артем Довбик під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Щедра пропозиція "Арсеналу"

Лондонській команді не вистачало атакувальної потужності минулого сезону. "Каноніри" хочуть придбати 26-річного форварда до закриття літнього трансферного вікна. Англійський клуб готовий запропонувати "Жироні" 50 млн євро.

Цей варіант може влаштувати каталонців, які нещодавно відмовилися від пропозиції "Атлетіко", який розраховував оформити трансфер за 35 млн євро. Проте "Жирона" хоче дочекатися закінчення Євро-2024, під час якого вартість українського футболіста може зрости.

Нагадаємо, Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

"Арсенал" і "Ньюкасл" готують пропозиції щодо трансферу Луніна — відомо, скільки заплатять за гравця. 

Кейн назвав причину проблем збірної Англії у матчі із Сербією. 

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Євро-2024, день 3 — підготовка до першого матчу збірної України.

Артем Довбик
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Жирона
Футбол трансфери

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