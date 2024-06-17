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Ребров пояснив, як збірна України зіграє проти Румунії

17 червня 2024 08:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров розповів, як збірна України зіграє з Румунією на Євро-2024
Сергій Ребров розповів про тактику збірної України. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на запитання журналістів напередодні першого поєдинку своєї команди на Євро-2024. Наставник пояснив, наскільки "синьо-жовті" готові до матчу з Румунією.

Ребров запевнив, що його команда має зіграти із сильним суперником, повідомляє Sport.ua.

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У понеділок, 17 червня, збірна України зіграє проти національної команди Румунії на чемпіонаті Європи у Німеччині. Початок поєдинку заплановано на 16:00 за київським часом. Наставник "синьо-жовтих" вважає, що його команда має дебютувати на турнірі у грі із сильним суперником.

Сергій Ребров
Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Як зіграє збірна України

Сергій Ребров нагадав, що Румунія з великим відривом виграла свою відбіркову групу, в якій також були команди Швейцарії та Ізраїлю. Тренерський штаб "синьо-жовтих" ретельно вивчив манеру гри команди Едуарда Йорданеску.

На думку Реброва, збірна Румунії має гарний склад і вміє грати у швидкий, атакувальний футбол. Кожен виконавець знає свою роль на полі й розуміє, що потрібно робити у той чи інший момент.

Окрім цього, Ребров відзначив дисциплінованість румунських футболістів. Гравці збірної України вже отримали завдання на перший матч Євро-2024. Тренер "синьо-жовтих" заявив, що їм необхідно дуже уважно діяти в обороні та намагатися реалізувати моменти біля чужих воріт. Ребров не сумнівається, що його підопічні матимуть шанси забити гол.

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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