Ребров рассказал, как сборная Украины сыграет с Румынией на Евро-2024

Сергей Ребров рассказал о тактике сборной Украины. Фото: скриншот YouTube

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов накануне первого поединка своей команды на Евро-2024. Наставник объяснил, насколько "сине-желтые" готовы к матчу с Румынией.

Ребров заверил, что его команде предстоит сыграть с сильным соперником, сообщает Sport.ua.

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В понедельник, 17 июня, сборная Украины сыграет против национальной команды Румынии на чемпионате Европы в Германии. Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени. Наставник "сине-желтых" считает, что его команде предстоит дебютировать на турнире в игре с сильным соперником.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Как сыграет сборная Украины

Сергей Ребров напомнил о том, что Румыния с большим отрывом выиграла свою отборочную группу, в которой также находились команды Швейцарии и Израиля. Тренерский штаб "сине-желтых" тщательно изучил манеру игры команды Эдуарда Йорданеску.

Согласно мнению Реброва, сборная Румынии обладает хорошим составом и умеет играть в быстрый, атакующий футбол. Каждый исполнитель знает свою роль на поле и понимает, что необходимо делать в тот или иной момент.

Помимо этого, Ребров отметил дисциплинированность румынских футболистов. Игроки сборной Украины уже получили задание на первый матч Евро-2024. Тренер "сине-желтых" заявил, что им необходимо очень внимательно действовать в обороне и стараться реализовать моменты у чужих ворот. Ребров не сомневается, что у его подопечных будут шансы забить гол.

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