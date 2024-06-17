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Ребров объяснил, как сборная Украины сыграет против Румынии

17 июня 2024 08:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров рассказал, как сборная Украины сыграет с Румынией на Евро-2024
Сергей Ребров рассказал о тактике сборной Украины. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов накануне первого поединка своей команды на Евро-2024. Наставник объяснил, насколько "сине-желтые" готовы к матчу с Румынией. 

Ребров заверил, что его команде предстоит сыграть с сильным соперником, сообщает Sport.ua

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В понедельник, 17 июня, сборная Украины сыграет против национальной команды Румынии на чемпионате Европы в Германии. Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени. Наставник "сине-желтых" считает, что его команде предстоит дебютировать на турнире в игре с сильным соперником. 

Сергей Ребров
Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Как сыграет сборная Украины 

Сергей Ребров напомнил о том, что Румыния с большим отрывом выиграла свою отборочную группу, в которой также находились команды Швейцарии и Израиля. Тренерский штаб "сине-желтых" тщательно изучил манеру игры команды Эдуарда Йорданеску. 

Согласно мнению Реброва, сборная Румынии обладает хорошим составом и умеет играть в быстрый, атакующий футбол. Каждый исполнитель знает свою роль на поле и понимает, что необходимо делать в тот или иной момент. 

Помимо этого, Ребров отметил дисциплинированность румынских футболистов. Игроки сборной Украины уже получили задание на первый матч Евро-2024. Тренер "сине-желтых" заявил, что им необходимо очень внимательно действовать в обороне и стараться реализовать моменты у чужих ворот. Ребров не сомневается, что у его подопечных будут шансы забить гол. 

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

"Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец.

Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины.

Трубин назвал футболиста сборной Украины, имеющего скорость выше, чем у Мудрика.

"Жирона" Довбика и Цыганкова хочет купить игрока из чемпионата России. 

Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

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