Харрі Кейн пояснив, чому збірна Англії забив лише один гол Сербії

Харрі Кейн у матчі зі збірною Сербії. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Форвард мюнхенської "Баварії" та збірної Англії Харрі Кейн був незадоволений результатом матчу із Сербією на чемпіонаті Європи з футболу. Капітан "трьох левів" розчарований тим, що не зумів забити гол.

Кейн вважає, що збірній Англії забракло сил на другий тайм, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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У першому турі групового етапу Євро-2024 збірна Англії у Гельзенкірхені з мінімальним рахунком обіграла Сербію. Єдиний гол у матчі забив Джуд Беллінгем, який встановив черговий рекорд у складі "трьох левів".

Харрі Кейн після матчу із Сербією. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Харрі Кейн подякував молодому півзахиснику за внесок у перемогу збірної Англії та визнав, що без Джуда Беллінгема шанси національної команди на перемогу в кожному матчі були б нижчими. Кейн назвав Беллінгема неймовірним гравцем, який вміє забивати важливі голи у важких поєдинках.

Кейн бореться із Міленковичем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що Кейн сказав про збірну Англії

Підопічні Гарета Саутгейта розуміли, що на них чекає важке протистояння з атлетичними, фізично сильними сербськими гравцями. Суперник був готовий до справжньої битви на полі, і англійцям було складно брати участь у великій кількості єдиноборств.

"Після перерви настав момент, коли нас затиснули у власному штрафному майданчику і було дуже складно вийти з оборони в атаці. Ми були близькі до того, щоб пропустити гол, але вистояли. Це дуже важлива перемога у боротьбі за вихід із групи", — заявив Кейн.

Свій наступний поєдинок на Євро-2024 збірна Англії зіграє проти Данії у четвер, 20 червня.

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