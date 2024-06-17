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Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией

17 июня 2024 08:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Харри Кейн объяснил, почему сборная Англии забил только один гол Сербии
Харри Кейн в матче со сборной Сербии. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн был недоволен результатом матча с Сербией на чемпионате Европы по футболу. Капитан "трех львов" оказался разочарован тем, что не сумел забить гол. 

Кейн считает, что сборной Англии не хватило сил на второй тайм, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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В первом туре группового этапа Евро-2024 сборная Англии в Гельзенкирхене с минимальным счетом обыграла Сербию. Единственный гол в матче забил Джуд Беллингем, который установил очередной рекорд в составе "трех львов". 

Харри Кейн
Харри Кейн после матча с Сербией. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Харри Кейн поблагодарил молодого полузащитника за вклад в победу сборной Англии и признал, что без Джуда Беллингема шансы национальной команды на победу в каждом матче были бы более низкими. Кейн назвал Беллингема невероятным игроком, который умеет забивать важные голы в тяжелых поединках. 

Харри Кейн
Кейн борется с Миленковичем. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что Кейн сказал о сборной Англии 

Подопечные Гарета Саутгейта понимали, что их ждет тяжелое противостояния с атлетичными, физически сильными сербскими игроками. Соперник был готов к настоящей битве на поле, и англичанам было сложно участвовать в большом количестве единоборств. 

"После перерыва наступил момент, когда нас зажали в собственной штрафной и было очень сложно выйти из обороны в атаке. Мы были близки к тому, чтобы пропустить гол, но выстояли. Это очень важная победа в борьбе за выход из группы", — заявил Кейн. 

Свой следующий поединок на Евро-2024 сборная Англии сыграет против Дании в четверг, 20 июня. 

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Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины.

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футбол
Евро-2024
спорт
Сборная Англии по футболу
Харри Кейн

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