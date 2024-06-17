Лунін піде з Реала — Арсенал і Ньюкасл зроблять пропозицію по голкіперу

Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін став трансферною метою одразу двох англійських клубів. На нього претендують лондонський "Арсенал" та "Ньюкасл".

Лунін може піти з "Реала" одразу після Євро-2024, повідомляє Fichajes.

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Керівництво мадридського "Реала" все ще хоче зберегти Андрія Луніна у клубі. Проте українець не впевнений, що залишиться у столиці Іспанії, якщо йому не буде гарантовано місце в основному складі. Контракт голкіпера з "бланкос" діє ще рік, але він може змінити клуб найближчим часом.

Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін може переїхати до Англії

У послугах українського воротаря зацікавлені клуби з різних європейських ліг. Англійські "Ньюкасл" та "Арсенал" готові запросити 25-річного голкіпера мадридського "Реала". Кожен із цих клубів збирається зробити пропозицію "бланкос" щодо трансферу воротаря. "Каноніри" та "сороки" заплатять за Луніна 25 млн євро.

Андрій Лунін із сім'єю. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Окрім англійських клубів, на українського голкіпера претендує "Атлетіко". Мадридці шукають заміну Яну Облаку. Але поки що невідомо, скільки "матрацники" готові заплатити за воротаря.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв 31 поєдинок за "Реал", у яких пропустив 32 голи. Українець провів 12 "сухих" матчів.

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