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Арсенал і Ньюкасл готують пропозиції щодо трансферу Луніна — відомо, скільки заплатять за гравця

17 червня 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін піде з Реала — Арсенал і Ньюкасл зроблять пропозицію по голкіперу
Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін став трансферною метою одразу двох англійських клубів. На нього претендують лондонський "Арсенал" та "Ньюкасл".

Лунін може піти з "Реала" одразу після Євро-2024, повідомляє Fichajes.

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Керівництво мадридського "Реала" все ще хоче зберегти Андрія Луніна у клубі. Проте українець не впевнений, що залишиться у столиці Іспанії, якщо йому не буде гарантовано місце в основному складі. Контракт голкіпера з "бланкос" діє ще рік, але він може змінити клуб найближчим часом.

Андрій Лунін
Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін може переїхати до Англії

У послугах українського воротаря зацікавлені клуби з різних європейських ліг. Англійські "Ньюкасл" та "Арсенал" готові запросити 25-річного голкіпера мадридського "Реала". Кожен із цих клубів збирається зробити пропозицію "бланкос" щодо трансферу воротаря. "Каноніри" та "сороки" заплатять за Луніна 25 млн євро.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із сім'єю. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

 

Окрім англійських клубів, на українського голкіпера претендує "Атлетіко". Мадридці шукають заміну Яну Облаку. Але поки що невідомо, скільки "матрацники" готові заплатити за воротаря.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв 31 поєдинок за "Реал", у яких пропустив 32 голи. Українець провів 12 "сухих" матчів.

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Євро-2024, день 3 — підготовка до першого матчу збірної України. 

Ньюкасл Юнайтед
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футбол
Андрій Лунін
Арсенал
Євро-2024
спорт
Футбол трансфери

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