Лунін піде з Реала — Арсенал і Ньюкасл зроблять пропозицію по голкіперу

Арсенал і Ньюкасл готують пропозиції щодо трансферу Луніна — відомо, скільки заплатять за гравця
Голкіпер мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін став трансферною метою одразу двох англійських клубів. На нього претендують лондонський "Арсенал" та "Ньюкасл".
Лунін може піти з "Реала" одразу після Євро-2024, повідомляє Fichajes.
Керівництво мадридського "Реала" все ще хоче зберегти Андрія Луніна у клубі. Проте українець не впевнений, що залишиться у столиці Іспанії, якщо йому не буде гарантовано місце в основному складі. Контракт голкіпера з "бланкос" діє ще рік, але він може змінити клуб найближчим часом.
Лунін може переїхати до Англії
У послугах українського воротаря зацікавлені клуби з різних європейських ліг. Англійські "Ньюкасл" та "Арсенал" готові запросити 25-річного голкіпера мадридського "Реала". Кожен із цих клубів збирається зробити пропозицію "бланкос" щодо трансферу воротаря. "Каноніри" та "сороки" заплатять за Луніна 25 млн євро.
Окрім англійських клубів, на українського голкіпера претендує "Атлетіко". Мадридці шукають заміну Яну Облаку. Але поки що невідомо, скільки "матрацники" готові заплатити за воротаря.
У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв 31 поєдинок за "Реал", у яких пропустив 32 голи. Українець провів 12 "сухих" матчів.
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