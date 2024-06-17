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Арсенал и Ньюкасл готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока

17 июня 2024 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин уйдет из Реала — Арсенал и Ньюкасл сделают предложение по голкиперу
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин стал трансферной целью сразу двух английских клубов. На него претендуют лондонский "Арсенал" и "Ньюкасл".

Лунин может уйти из "Реала" сразу после Евро-2024, сообщает Fichajes

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Руководство мадридского "Реала" все еще хочет сохранить Андрея Лунина в клубе. Однако украинец не уверен, что останется в столице Испании, если ему не будет гарантировано место в основном составе. Контракт голкипера с "бланкос" действует еще год, но он может сменить клуб в ближайшее время. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин может переехать в Англию 

В услугах украинского вратаря заинтересованы клубы из разных европейских лиг. Английские "Ньюкасл" и "Арсенал" готовы пригласить 25-летнего голкипера мадридского "Реала". Каждый из этих клубов собирается сделать предложение "бланкос" по трансферу вратаря. "Канониры" и "сороки" заплатят за Лунина 25 млн евро.

Андрей Лунин
Андрей Лунин с семьей. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

 

Помимо английских клубов, на украинского голкипера претендует "Атлетико". Мадридцы ищут замену Яну Облаку. Но пока неизвестно, сколько "матрасники" готовы заплатить за вратаря. 

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин сыграл 31 поединок за "Реал", в которых пропустил 32 гола. Украинец провел 12 "сухих" матчей. 

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

"Челси" готовит трансфер Мудрика — где будет играть украинец.

Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией. 

Ребров объяснил, как сборная Украины сыграет против Румынии.

Евро-2024, день 3 — подготовка к первому матчу сборной Украины.

Ньюкасл Юнайтед
Сборная Украины по футболу
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