Лунин уйдет из Реала — Арсенал и Ньюкасл сделают предложение по голкиперу

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин стал трансферной целью сразу двух английских клубов. На него претендуют лондонский "Арсенал" и "Ньюкасл".

Лунин может уйти из "Реала" сразу после Евро-2024, сообщает Fichajes.

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Руководство мадридского "Реала" все еще хочет сохранить Андрея Лунина в клубе. Однако украинец не уверен, что останется в столице Испании, если ему не будет гарантировано место в основном составе. Контракт голкипера с "бланкос" действует еще год, но он может сменить клуб в ближайшее время.

Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин может переехать в Англию

В услугах украинского вратаря заинтересованы клубы из разных европейских лиг. Английские "Ньюкасл" и "Арсенал" готовы пригласить 25-летнего голкипера мадридского "Реала". Каждый из этих клубов собирается сделать предложение "бланкос" по трансферу вратаря. "Канониры" и "сороки" заплатят за Лунина 25 млн евро.

Андрей Лунин с семьей. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Помимо английских клубов, на украинского голкипера претендует "Атлетико". Мадридцы ищут замену Яну Облаку. Но пока неизвестно, сколько "матрасники" готовы заплатить за вратаря.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин сыграл 31 поединок за "Реал", в которых пропустил 32 гола. Украинец провел 12 "сухих" матчей.

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