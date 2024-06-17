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Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета

17 июня 2024 12:05
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У Роналду произошел конфликт с главным тренером сборной Португалии
Криштиану Роналду во время тренировки. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес и звезда команды Криштиану Роналду вступили в конфликт из-за окружения футболиста "Аль-Насра". Наставник запретил людям, которые всюду сопровождают футболиста, жить на базе национальной сборной. 

Мартинес хочет, чтобы Роналду был полностью сконцентрирован на подготовке к матчам, сообщает Relevo.

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Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии, которая сильно зависит в атаке от 39-летнего футболиста. Однако главному тренеру команды Роберто Мартинесу показалось этого мало. Он принял решение, которое разозлило ветерана. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Чем завершилась ссора Роналду с тренером 

Роберто Мартинес попросил футболиста полностью сконцентрироваться на работе в национальной команде. Семья и советники Роналду не должны жить на базе сборной Португалии, где футболисты тренируются и готовятся к матчам. 

Это решение разозлило Криштиану, однако спустя несколько часов он поговорил с наставником и согласился с требованиями специалиста. Роналду мотивирован как можно более успешно выступить на Евро-2024. 

Сборная Португалии на групповом этапе турнира сыграет с командами Чехии, Турции и Грузии. 

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

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Криштиану Роналду
футбол
Евро-2024
спорт
Сборная Португалии по футболу

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