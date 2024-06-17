У Роналду произошел конфликт с главным тренером сборной Португалии

Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес и звезда команды Криштиану Роналду вступили в конфликт из-за окружения футболиста "Аль-Насра". Наставник запретил людям, которые всюду сопровождают футболиста, жить на базе национальной сборной.
Мартинес хочет, чтобы Роналду был полностью сконцентрирован на подготовке к матчам, сообщает Relevo.
Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии, которая сильно зависит в атаке от 39-летнего футболиста. Однако главному тренеру команды Роберто Мартинесу показалось этого мало. Он принял решение, которое разозлило ветерана.
Чем завершилась ссора Роналду с тренером
Роберто Мартинес попросил футболиста полностью сконцентрироваться на работе в национальной команде. Семья и советники Роналду не должны жить на базе сборной Португалии, где футболисты тренируются и готовятся к матчам.
Это решение разозлило Криштиану, однако спустя несколько часов он поговорил с наставником и согласился с требованиями специалиста. Роналду мотивирован как можно более успешно выступить на Евро-2024.
Сборная Португалии на групповом этапе турнира сыграет с командами Чехии, Турции и Грузии.
Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.
"Арсенал" и "Ньюкасл" готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока.
"Арсенал" готовит "Жироне" щедрое предложение по Довбику — что известно.
Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией.
Ребров объяснил, как сборная Украины сыграет против Румынии.
Читайте Новини.LIVE!