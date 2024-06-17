У Роналду произошел конфликт с главным тренером сборной Португалии

Криштиану Роналду во время тренировки. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес и звезда команды Криштиану Роналду вступили в конфликт из-за окружения футболиста "Аль-Насра". Наставник запретил людям, которые всюду сопровождают футболиста, жить на базе национальной сборной.

Мартинес хочет, чтобы Роналду был полностью сконцентрирован на подготовке к матчам, сообщает Relevo.

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Криштиану Роналду остается лидером сборной Португалии, которая сильно зависит в атаке от 39-летнего футболиста. Однако главному тренеру команды Роберто Мартинесу показалось этого мало. Он принял решение, которое разозлило ветерана.

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Чем завершилась ссора Роналду с тренером

Роберто Мартинес попросил футболиста полностью сконцентрироваться на работе в национальной команде. Семья и советники Роналду не должны жить на базе сборной Португалии, где футболисты тренируются и готовятся к матчам.

Это решение разозлило Криштиану, однако спустя несколько часов он поговорил с наставником и согласился с требованиями специалиста. Роналду мотивирован как можно более успешно выступить на Евро-2024.

Сборная Португалии на групповом этапе турнира сыграет с командами Чехии, Турции и Грузии.

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