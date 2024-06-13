Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Роналду рассказал, когда завершит карьеру игрока arrow

Роналду рассказал, когда завершит карьеру игрока

13 июня 2024 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Криштиану Роналду отмечает победу. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду признался в том, что задумывается об окончании карьеры. Португальский футболист ответил на вопрос о том, когда "повесит бутсы на гвоздь".

Роналду рассказал о мотивации выходить на поле и действии физических нагрузок в интервью A Bola.  

Читайте также:

Криштиану Роналду провел один из самых успешных сезонов в карьере. Он не смог стать чемпионом Саудовской Аравии, но сыграл за "Аль-Наср" 41 матч, забил 42 гола и сделал 12 результативных передач. После этого 39-летний футболист отправился на чемпионат Европы в составе сборной Португалии. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду во время матча. Фото: instagram.com/cristiano/

Планы Криштиану Роналду 

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса" признался, что психологически еще не готов завершить карьеру, хотя уже размышляет об этом. Роналду признался, что с каждым годом ему становится все более сложно восстанавливаться после матчей. 

"У меня есть своя методика подготовки к играм. Я уже давно выхожу на поле и знаю свое тело, умею приводить себя в порядок. Я понимаю, что мне осталось не так уж долго играть в футбол. Но я люблю этот спорт и с нетерпением жду чемпионат Европы. У меня такой же азарт, как и 20 лет назад", — признался Роналду. 

На групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии оказалась в одной группе с Грузией, Чехией и Турцией. 

Напомним, Трубин перейдет в "Интер" — клубы ведут переговоры. 

Салах не поедет в Саудовскую Аравию — форвард готовится к новому трансферу

"Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Цыганков назвал второе любимое увлечение после футбола. 

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды. 

Криштиану Роналду
Аль-Наср
футбол
спорт
Сборная Португалии по футболу

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту