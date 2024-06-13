Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Роналду рассказал, когда завершит карьеру игрока
Атакующий полузащитник саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду признался в том, что задумывается об окончании карьеры. Португальский футболист ответил на вопрос о том, когда "повесит бутсы на гвоздь".
Роналду рассказал о мотивации выходить на поле и действии физических нагрузок в интервью A Bola.
Криштиану Роналду провел один из самых успешных сезонов в карьере. Он не смог стать чемпионом Саудовской Аравии, но сыграл за "Аль-Наср" 41 матч, забил 42 гола и сделал 12 результативных передач. После этого 39-летний футболист отправился на чемпионат Европы в составе сборной Португалии.
Планы Криштиану Роналду
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Ювентуса" признался, что психологически еще не готов завершить карьеру, хотя уже размышляет об этом. Роналду признался, что с каждым годом ему становится все более сложно восстанавливаться после матчей.
"У меня есть своя методика подготовки к играм. Я уже давно выхожу на поле и знаю свое тело, умею приводить себя в порядок. Я понимаю, что мне осталось не так уж долго играть в футбол. Но я люблю этот спорт и с нетерпением жду чемпионат Европы. У меня такой же азарт, как и 20 лет назад", — признался Роналду.
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