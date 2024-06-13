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Роналду розповів, коли завершить кар'єру гравця

13 червня 2024 12:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кріштіану Роналду розповів, коли завершить кар'єру
Кріштіану Роналду відзначає перемогу. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду зізнався, що замислюється про закінчення кар'єри. Португальський футболіст відповів на питання про те, коли "повісить бутси на цвях".

Роналду розповів про мотивацію виходити на поле та дію фізичних навантажень в інтерв'ю A Bola.

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Кріштіану Роналду провів один із найуспішніших сезонів у кар'єрі. Він не зміг стати чемпіоном Саудівської Аравії, але зіграв за "Аль-Наср" 41 матч, забив 42 голи та зробив 12 результативних передач. Після цього 39-річний футболіст вирушив на чемпіонат Європи у складі збірної Португалії.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: instagram.com/cristiano/

Плани Кріштіану Роналду

Колишній футболіст "Манчестер Юнайтед", "Реала" та "Ювентуса" зізнався, що психологічно ще не готовий завершити кар'єру, хоча вже розмірковує про це. Роналду зізнався, що з кожним роком йому стає складніше відновлюватися після матчів.

"У мене є своя методика підготовки до ігор. Я вже давно виходжу на поле і знаю своє тіло, вмію впорядковуватись. Я розумію, що мені залишилося не так вже довго грати у футбол. Але я люблю цей спорт і з нетерпінням чекаю чемпіонат Європи. У мене такий самий азарт, як і 20 років тому", — зізнався Роналду.

На груповому етапі Євро-2024 збірна Португалії опинилася в одній групі з Грузією, Чехією та Туреччиною.

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Кріштіану Роналду
Аль-Наср
футбол
спорт
Збірна Португалії з футболу

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