Фелікс назвав головну сильну рису у грі Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

Півзахисник збірної Португалії Жоау Фелікс назвав фактори, які допомагають Кріштіану Роналду залишатися одним із найкращих футболістів світу. Підопічні Роберто Мартінеса продовжують підготовку до Євро-2024.

Роналду не знижує вимог до себе та цінує кожне тренування, повідомив Фелікс в інтерв'ю Estadio Deportivo.

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Напередодні старту виступів збірної Португалії на чемпіонаті Європи молодий півзахисник національної команди Жоау Фелікс оцінив шанси підопічних Роберто Мартінеса на турнірі. Футболіст, який провів минулий сезон у "Барселоні", вважає, що його команда зможе вийти у плей-офф Євро-2024. І головною причиною, на думку Жоау Фелікса, є фантастична форма Кріштіану Роналду.

Жоау Фелікс у "Барселоні". Фото: X

У чому секрет успіху Роналду

Фелікс назвав свого старшого партнера зі збірної Португалії "справжнім професіоналом" та "фантастично працездатним футболістом". Жоау вражає відданість Роналду власним людським та професійним правилам. Кріштіану відданий футболу.

"Він першим приходить на тренування. Чесно кажучи, я ніколи й не бачив, щоб він з них йшов. Роналду завжди там. Він живе футболом, ретельно працює над собою і навіть зараз хоче досягати успіху в кожному матчі", — розповів Фелікс.

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Минулого сезону Роналду забив 42 голи та зробив 12 результативних передач на клубному рівні. На Євро-2024 збірна Португалії опинилася в одній групі з командами Туреччини, Грузії та Чехії.

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