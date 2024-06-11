Феликс назвал главную сильную сторону в игре Криштиану Роналду

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Полузащитник сборной Португалии Жоау Феликс назвал факторы, который помогают Криштиану Роналду оставаться одним из лучших футболистов мира. Подопечные Роберто Мартинеса продолжают подготовку к Евро-2024.

Роналду не снижает требований к себе и ценит каждую тренировку, сообщил Феликс в интервью Estadio Deportivo.

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В преддверии старта выступлений сборной Португалии на чемпионате Европы молодой полузащитник национальной команды Жоау Феликс оценил шансы подопечных Роберто Мартинеса на турнире. Футболист, который провел прошлый сезон в "Барселоне", считает, что его команда сможет выйти в плей-офф Евро-2024. И главной причиной, по мнению Жоау Феликса, является фантастическая форма Криштиану Роналду.

Жоау Феликс в "Барселоне". Фото: X

В чем секрет успеха Роналду

Феликс назвал своего старшего партнера по сборной Португалии "настоящим профессионалом" и "фантастически работоспособным футболистом". Жоау поражает приверженность Роналду собственным человеческим и профессиональным правилам. Криштиану привержен футболу.

"Он первым приходит на тренировки. Честно говоря, я никогда и не видел, чтобы он с них уходил. Роналду всегда там. Он живет футболом, тщательно работает над собой и даже сейчас хочет добиваться успеха в каждом матче", — рассказал Феликс.

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

В минувшем сезоне Роналду забил 42 гола и сделал 12 результативных передач на клубном уровне. На Евро-2024 сборная Португалии оказалась в одной группе с командами Турции, Грузии и Чехии.

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