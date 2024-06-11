Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Звезда Барселоны назвал секрет успеха Роналду — все оказалось просто arrow

Звезда Барселоны назвал секрет успеха Роналду — все оказалось просто

11 июня 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Феликс назвал главную сильную сторону в игре Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Португалии Жоау Феликс назвал факторы, который помогают Криштиану Роналду оставаться одним из лучших футболистов мира. Подопечные Роберто Мартинеса продолжают подготовку к Евро-2024

Роналду не снижает требований к себе и ценит каждую тренировку, сообщил Феликс в интервью Estadio Deportivo

Читайте также:

В преддверии старта выступлений сборной Португалии на чемпионате Европы молодой полузащитник национальной команды Жоау Феликс оценил шансы подопечных Роберто Мартинеса на турнире. Футболист, который провел прошлый сезон в "Барселоне", считает, что его команда сможет выйти в плей-офф Евро-2024. И главной причиной, по мнению Жоау Феликса, является фантастическая форма Криштиану Роналду. 

Жоау Феликс
Жоау Феликс в "Барселоне". Фото: X

В чем секрет успеха Роналду 

Феликс назвал своего старшего партнера по сборной Португалии "настоящим профессионалом" и "фантастически работоспособным футболистом". Жоау поражает приверженность Роналду собственным человеческим и профессиональным правилам. Криштиану привержен футболу. 

"Он первым приходит на тренировки. Честно говоря, я никогда и не видел, чтобы он с них уходил. Роналду всегда там. Он живет футболом, тщательно работает над собой и даже сейчас хочет добиваться успеха в каждом матче", — рассказал Феликс. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

В минувшем сезоне Роналду забил 42 гола и сделал 12 результативных передач на клубном уровне. На Евро-2024 сборная Португалии оказалась в одной группе с командами Турции, Грузии и Чехии. 

Напомним, Судаков будет играть в Англии — "Шахтер" продаст игрока после Евро-2024.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Пьяного Фьюри вывели из бара, когда он не мог стоять на ногах — видео. 

Ребров огласил заявку на Молдову — кого поменял главный тренер. 

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды. 

Криштиану Роналду
Жоау Феликс
футбол
спорт
Сборная Португалии по футболу
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор