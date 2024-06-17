Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Роналду посварився з головним тренером збірної Португалії через курйозну заборону arrow

Роналду посварився з головним тренером збірної Португалії через курйозну заборону

17 червня 2024 12:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Роналду стався конфлікт із головним тренером збірної Португалії
Кріштіану Роналду під час тренування. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес та зірка команди Кріштіану Роналду вступили в конфлікт через оточення футболіста "Аль-Насра". Наставник заборонив людям, які всюди супроводжують футболіста, жити на базі національної збірної.

Мартінес хоче, щоб Роналду був повністю сконцентрований на підготовці до матчів, повідомляє Relevo.

Читайте також:

Кріштіану Роналду залишається лідером збірної Португалії, яка сильно залежить від атаки від 39-річного футболіста. Однак головному тренеру команди Роберто Мартінесу видалося цього мало. Він ухвалив рішення, яке розлютило ветерана.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Чим завершилася сварка Роналду із тренером

Роберто Мартінес попросив футболіста сконцентруватися на роботі в національній команді. Родина та радники Роналду не повинні жити на базі збірної Португалії, де футболісти тренуються та готуються до матчів.

Це рішення розлютило Кріштіану, проте через декілька годин він поговорив із наставником і погодився з вимогами фахівця. Роналду мотивовано якомога успішніше виступити на Євро-2024.

Збірна Португалії на груповому етапі турніру зіграє з командами Чехії, Туреччини та Грузії.

Нагадаємо, Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

"Арсенал" і "Ньюкасл" готують пропозиції щодо трансферу Луніна — відомо, скільки заплатять за гравця. 

"Арсенал" готує "Жироні" щедру пропозицію щодо Довбика — що відомо.

Кейн назвав причину проблем збірної Англії у матчі із Сербією. 

Ребров пояснив, як збірна України зіграє проти Румунії.

Кріштіану Роналду
футбол
Євро-2024
спорт
Збірна Португалії з футболу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку