У Роналду стався конфлікт із головним тренером збірної Португалії

Кріштіану Роналду під час тренування. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес та зірка команди Кріштіану Роналду вступили в конфлікт через оточення футболіста "Аль-Насра". Наставник заборонив людям, які всюди супроводжують футболіста, жити на базі національної збірної.

Мартінес хоче, щоб Роналду був повністю сконцентрований на підготовці до матчів, повідомляє Relevo.

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Кріштіану Роналду залишається лідером збірної Португалії, яка сильно залежить від атаки від 39-річного футболіста. Однак головному тренеру команди Роберто Мартінесу видалося цього мало. Він ухвалив рішення, яке розлютило ветерана.

Кріштіану Роналду під час матчу. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Чим завершилася сварка Роналду із тренером

Роберто Мартінес попросив футболіста сконцентруватися на роботі в національній команді. Родина та радники Роналду не повинні жити на базі збірної Португалії, де футболісти тренуються та готуються до матчів.

Це рішення розлютило Кріштіану, проте через декілька годин він поговорив із наставником і погодився з вимогами фахівця. Роналду мотивовано якомога успішніше виступити на Євро-2024.

Збірна Португалії на груповому етапі турніру зіграє з командами Чехії, Туреччини та Грузії.

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