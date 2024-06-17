У Роналду стався конфлікт із головним тренером збірної Португалії

Роналду посварився з головним тренером збірної Португалії через курйозну заборону
Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес та зірка команди Кріштіану Роналду вступили в конфлікт через оточення футболіста "Аль-Насра". Наставник заборонив людям, які всюди супроводжують футболіста, жити на базі національної збірної.
Мартінес хоче, щоб Роналду був повністю сконцентрований на підготовці до матчів, повідомляє Relevo.
Кріштіану Роналду залишається лідером збірної Португалії, яка сильно залежить від атаки від 39-річного футболіста. Однак головному тренеру команди Роберто Мартінесу видалося цього мало. Він ухвалив рішення, яке розлютило ветерана.
Чим завершилася сварка Роналду із тренером
Роберто Мартінес попросив футболіста сконцентруватися на роботі в національній команді. Родина та радники Роналду не повинні жити на базі збірної Португалії, де футболісти тренуються та готуються до матчів.
Це рішення розлютило Кріштіану, проте через декілька годин він поговорив із наставником і погодився з вимогами фахівця. Роналду мотивовано якомога успішніше виступити на Євро-2024.
Збірна Португалії на груповому етапі турніру зіграє з командами Чехії, Туреччини та Грузії.
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