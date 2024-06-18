Бенфіка продасть Трубіна у відомий європейський клуб

Бенфіка змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця
Керівництво португальської "Бенфіки" має намір продати деяких футболістів команди під час літнього трансферного вікна. Серед них виявився і голкіпер збірної України Анатолій Трубін.
Відомо одразу про двох претендентів на молодого воротаря, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Анатолій Трубін розпочне сезон 2024/2025 в іншій команді. Виступ 22-річного голкіпера за "Бенфіку" дозволить йому перейти до однієї з найсильніших команд Європи. Португальці вже ведуть переговори із потенційним покупцем.
Українцем цікавляться в Італії
Головним претендентом на Трубіна став міланський "Інтер". Основний воротар чемпіонів Італії Янн Зоммер отримав вигідну пропозицію із Саудівської Аравії та схиляється до того, щоб її прийняти.
"Нерадзуррі" вже цікавилися українцем, але не змогли домовитися про трансфер із "Шахтарем". Керівництво "Бенфіки" виявилося зговірливішим і вже веде переговори про трансфер воротаря. Але португальці підвищили вартість Анатолія, яка тепер становить 30 млн євро.
У сезоні 2023/2024 Трубін зіграв за "Бенфіку" 48 матчів у всіх турнірах. У 17 із них голкіпер не пропускав у свої ворота жодного м'яча.
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