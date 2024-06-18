Бенфіка продасть Трубіна у відомий європейський клуб

Анатолій Трубін відбиває удар на тренуванні. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Керівництво португальської "Бенфіки" має намір продати деяких футболістів команди під час літнього трансферного вікна. Серед них виявився і голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

Відомо одразу про двох претендентів на молодого воротаря, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Анатолій Трубін розпочне сезон 2024/2025 в іншій команді. Виступ 22-річного голкіпера за "Бенфіку" дозволить йому перейти до однієї з найсильніших команд Європи. Португальці вже ведуть переговори із потенційним покупцем.

Українцем цікавляться в Італії

Головним претендентом на Трубіна став міланський "Інтер". Основний воротар чемпіонів Італії Янн Зоммер отримав вигідну пропозицію із Саудівської Аравії та схиляється до того, щоб її прийняти.

Анатолій Трубін у збірній України. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Нерадзуррі" вже цікавилися українцем, але не змогли домовитися про трансфер із "Шахтарем". Керівництво "Бенфіки" виявилося зговірливішим і вже веде переговори про трансфер воротаря. Але португальці підвищили вартість Анатолія, яка тепер становить 30 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Трубін зіграв за "Бенфіку" 48 матчів у всіх турнірах. У 17 із них голкіпер не пропускав у свої ворота жодного м'яча.

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