Бенфика продаст Трубина в известный европейский клуб

Анатолий Трубин отбивает удар на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Руководство португальской "Бенфики" собирается продать несколько футболистов команды во время летнего трансферного окна. В их числе оказался и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин.

Известно сразу о двух претендентах на молодого вратаря, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Анатолий Трубин начнет сезон 2024/2025 в другой команде. Выступление 22-летнего голкипера за "Бенфику" позволит ему перейти в одну из сильнейших команд Европы. Португальцы уже ведут переговоры с потенциальным покупателем.

Украинцем интересуются в Италии

Главным претендентом на Трубина стал миланский "Интер". Основной вратарь чемпионов Италии Янн Зоммер получил выгодное предложение из Саудовской Аравии и склоняется к тому, чтобы его принять.

Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Нерадзурри" уже интересовались украинцем, но не смогли договориться о трансфере с "Шахтером". Руководство "Бенфики" оказалось более сговорчивым и уже ведет переговоры о трансфере вратаря. Но португальцы повысили стоимость Анатолия, которая теперь составляет 30 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Трубин сыграл за "Бенфику" 48 матчей во всех турнирах. В 17 из них голкипер не пропускал в свои ворота ни одного мяча.

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