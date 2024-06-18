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Бенфика изменила цену на Трубина и собирается продать украинца

18 июня 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бенфика продаст Трубина в известный европейский клуб
Анатолий Трубин отбивает удар на тренировке. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство португальской "Бенфики" собирается продать несколько футболистов команды во время летнего трансферного окна. В их числе оказался и голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. 

Известно сразу о двух претендентах на молодого вратаря, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Анатолий Трубин начнет сезон 2024/2025 в другой команде. Выступление 22-летнего голкипера за "Бенфику" позволит ему перейти в одну из сильнейших команд Европы. Португальцы уже ведут переговоры с потенциальным покупателем. 

Украинцем интересуются в Италии 

Главным претендентом на Трубина стал миланский "Интер". Основной вратарь чемпионов Италии Янн Зоммер получил выгодное предложение из Саудовской Аравии и склоняется к тому, чтобы его принять.

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин в сборной Украины. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

"Нерадзурри" уже интересовались украинцем, но не смогли договориться о трансфере с "Шахтером". Руководство "Бенфики" оказалось более сговорчивым и уже ведет переговоры о трансфере вратаря. Но португальцы повысили стоимость Анатолия, которая теперь составляет 30 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Трубин сыграл за "Бенфику" 48 матчей во всех турнирах. В 17 из них голкипер не пропускал в свои ворота ни одного мяча. 

Напомним, поражение Украины от Румынии подарило много интересных мемов — фото. 

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер. 

Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета. 

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Бенфика
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