Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Поражение Украины от Румынии подарило много интересных мемов — фото arrow

Поражение Украины от Румынии подарило много интересных мемов — фото

17 июня 2024 23:58
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Матч Румыния - Украина родил много мэмов из-за поражения команды Реброва
Мем о сборной Украины. Фото: sportnews.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче первого тура в группе Е сборная Украины уступила Румынии. Команда Сергея Реброва трижды пропустила и ни разу не забила в ворота соперника.

Однако из самых провальных игр сборной Украины вызвало появление многих мемов, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Мемы о матче Румыния — Украина

Большинство мем касалось темы, что молодых украинских легионеров сборной Украины можно мобилизовать.

Мемы о матче Румыния - Украина

Мемы о матче Румыния - Украина

Мемы о матче Румыния - Украина

Говоря о мемах не обошлось без неудачного прогноза журналиста Игоря Цыганика, который был уверен в победе над Румынией.

Также создатели мемов вспомнили, что после третьего гола румын платформа MEGOGO перестала показывать матч.

Мемы о матче Румыния - Украина

Один из них был посвящен Виталию Кличко, который является одним из основных героев мемов в Украине.

Мемы о матче Румыния - Украина

Мемы о матче Румыния - Украина

Мемы о матче Румыния - Украина

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета. 

"Арсенал" и "Ньюкасл" готовят предложения по трансферу Лунина — известно, сколько заплатят за игрока. 

"Арсенал" готовит "Жироне" щедрое предложение по Довбику — что известно.

Кейн назвал причину проблем сборной Англии в матче с Сербией.

Сборная Украины по футболу
Евро-2024 по футболу
Румуния
футбол

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор