Матч Румыния - Украина родил много мэмов из-за поражения команды Реброва

Мем о сборной Украины. Фото: sportnews.com.ua

В матче первого тура в группе Е сборная Украины уступила Румынии. Команда Сергея Реброва трижды пропустила и ни разу не забила в ворота соперника.

Однако из самых провальных игр сборной Украины вызвало появление многих мемов, сообщил портал Новини.LIVE.

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Большинство мем касалось темы, что молодых украинских легионеров сборной Украины можно мобилизовать.

Говоря о мемах не обошлось без неудачного прогноза журналиста Игоря Цыганика, который был уверен в победе над Румынией.

Также создатели мемов вспомнили, что после третьего гола румын платформа MEGOGO перестала показывать матч.

Один из них был посвящен Виталию Кличко, который является одним из основных героев мемов в Украине.

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