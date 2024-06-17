Матч Румунія - Украна народив багато мемів через поразку команди Реброва

Мем про збірну України. Фото: sportnews.com.ua

У матчі першого туру в групі Е збірна України поступилася Румунії. Команда Сергія Реброва тричі пропустила та жодного разу не забила у ворота суперника.

Однак із найбільш провальних ігор збірної України викликала появу багатьох мемів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Більшість мемів стосувалися того, що молодих українських легіонерів збірної України можна мобілізувати.

Говорячи про меми не обійшлося без невдалого прогнозу журналіста Ігоря Циганика, який був упевнений в перемозі над Румунією.

Також творці мемів згадали, що після третього голу румунів платформа MEGOGO перестала показувати матч.

Не обійшлося цього разу без політичних мемів.Один із них був присвячений Віталію Кличку, який є одним із основних героїв мемів в Україні.

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