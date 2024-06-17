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Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото

17 червня 2024 23:58
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Агабекян Карен
редактор
Матч Румунія - Украна народив багато мемів через поразку команди Реброва
Мем про збірну України. Фото: sportnews.com.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі першого туру в групі Е збірна України поступилася Румунії. Команда Сергія Реброва тричі пропустила та жодного разу не забила у ворота суперника.

Однак із найбільш провальних ігор збірної України викликала появу багатьох мемів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Меми щодо матчу Румунія — Україна

Більшість мемів стосувалися того, що молодих українських легіонерів збірної України можна мобілізувати.

Мэмы о матче Румыния - Украина

Мэмы о матче Румыния - Украина

Мэмы о матче Румыния - Украина

Говорячи про меми не обійшлося без невдалого прогнозу журналіста Ігоря Циганика, який був упевнений в перемозі над Румунією.

Також творці мемів згадали, що після третього голу румунів платформа MEGOGO перестала показувати матч.

Мэмы о матче Румыния - Украина

Не обійшлося цього разу без політичних мемів.Один із них був присвячений Віталію Кличку, який є одним із основних героїв мемів в Україні.

Мэмы о матче Румыния - Украина

Мэмы о матче Румыния - Украина

Мэмы о матче Румыния - Украина

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Румунія
футбол

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