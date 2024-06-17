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Збірна України зазнала фіаско у першому турі Євро-2024

17 червня 2024 17:55
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Агабекян Карен
редактор
Євро-2024 - збірна України з рахунком 0-3 програла команді Румунії
Андрій Лунін пропустив гол у дев'ятку. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи-2024 стартувала збірна України. У першому турі групи Е національна команда зіграла проти Румунії.

Україна програла своїм сусідам із рахунком 0:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Румунія — Україна

Збірна України активно розпочала матч, контролювала м'яч та рідко давала супернику шанс переходити половину поля.

Україна вела матч до забитого м'яча, але на 30 хвилині стався конфуз. Лунін зі свого штрафного майданчика вибив м'яч на Мана, який скинув його на Станчу і той з 21-метра пробив у ліву дев'ятку — 1:0.

Наприкінці першого тайму Станчу міг оформити дубль. Румунський футболіст із кутового пробив у перекладину.

Потім румуни шокували Україну на початку другого тайму. На 53-й хвилині Марін із 23 метрів пробив у нижній кут воріт — 2:0.

На 57-й хвилині Ман пройшов правим флангом, увійшов у штрафний майданчик і віддав пас на Дрегуша, якому потрібно було підставити ногу — 3:0.

Після третього голу Румунія закрилася на своїй половині поля і при потребі вибігала у контратаки. При цьому їм вдалося розбивати атаки України.

Румунія — Україна — 3:0

Голи: Станчу, 30, Марін, 53, Дрегуш, 57

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марін — Ман (Хаджі, 62), Р. Марін, Станчу (Раковіцан, 87), Коман (Міхейле, 62) — Дрегуш (Пушкаш, 76).

Україна: Лунін — Конопля (Тимчик, 72), Забарний, Матвієнко, Зінченко — Судаков, Степаненко (Бражко, 62), Шапаренко (Яремчук, 62) — Циганков (Ярмоленко, 62), Довбик, Мудрик.

Попередження: Р. Марін — Конопля

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