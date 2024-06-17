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Сборная Украины потерпела фиаско в первом туре Евро-2024

17 июня 2024 17:55
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Агабекян Карен
редактор
Евро-2024 — сборная Украины со счетом 0-3 проигирала команде Румынии
Андрей Лунин пропустил гол в девятку. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы-2024 стартовала сборная Украины. В первом туре группы Е национальная команда сыграла против Румынии.

Украина проиграла своим соседям со счетом 0:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Румыния — Украина

Сборная Украины активно начала матч, контролировала мяч и редко давала сопернику шанс переходить половину поля.

Украина вела матч к забитому мячу, но на 30-й минуте произошел конфуз. Лунин со своей штрафной выбил мяч на Мана, который сбросил его на Станчу и тот с 21-метра пробил в левую девятку — 1:0.

Под конец первого тайма Станчу мог оформить дубль. Румынский футболист с углового пробил в перекладину.

Затем румыны шокировали Украину в начале второго тайма. На 53-й минуте Марин из 23 метров пробил в нижний угол ворот — 2:0.

На 57-й минуте Ман прошел по правому флангу, вошел в штрафную и отдал пас на Дрегуша, которому нужно было подставить ногу — 3:0.

После третьего гола Румыния закрылась на своей половине поля и при надобности выбегала в контратаки. При этом им удавалось разбивать атаки Украины.

Румыния — Украина — 3:0

Голы: Станчу, 30, Марин, 53, Дрегуш, 57

Румыния: Нице — Рациу, Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марин — Ман (Хаджи, 62), Р. Марин, Станчу (Раковицан, 87), Коман (Михейле, 62) — Дрегуш (Пушкаш, 76).

Украина: Лунин — Конопля (Тымчик, 72), Забарный, Матвиенко, Зинченко — Судаков, Степаненко (Бражко, 62), Шапаренко (Яремчук, 62) — Цыганков (Ярмоленко, 62), Довбик, Мудрик.

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