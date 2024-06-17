Румыния забила три мяча в ворота сборной Украины на Евро-2024

Игроки Румынии празднуют гол в ворота Украины. Фото: x.com/EURO2024

В Германии на чемпионате Европы стартовала сборная Украины. Соперником команды Сергея Реброва стала Румыния.

Во втором тайме Румыния забила второй и третий голы, сообщил портал Новини.LIVE.

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На 30-й минуте матча вратарь сборной Украины Лунин выбил мяч со своей штрафной на соперника. Игрок сборной Румынии отдал пас на Станчу, который с 21 метра пробил под перекладину — 1:0.

Настоящим шоком для Украины стало начало второго тайма. На 53-й минуте Марин из 23 метров пробил в нижний угол ворот — 2:0.

На 57-й минуте Манн прошел по правому флангу, вошел в штрафную и отдал пас на Дрегуша, которому нужно было подставить ногу — 3:0.

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