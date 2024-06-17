Матч Румыния – Украина – Лунин ошибся и пропустил гол

Украина из-за ужасной ошибки Лунина пропустила в первом тайме — видео
В матче первого тура в группе Е сборная Украины стартовала на чемпионате Европы. Соперником сине-желтых стала Румыния.
Счет в первом тайме открыла команда Румынии, сообщил портал Новини.LIVE.
Гол сборной Румынии
На 30-й минуте матча вратарь сборной Украины Лунин выбил мяч со своей штрафной на соперника. Игрок сборной Румынии отдал пас на Станчу, который с 21 метра пробил под перекладину — 1:0.
Отметим, что до гола Украина очень уверенно контролировала ход матча, но голевых моментов не имела.
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