Матч Румыния – Украина – Лунин ошибся и пропустил гол

Станча забил в ворота Украины. Фото: x.com/EURO2024

В матче первого тура в группе Е сборная Украины стартовала на чемпионате Европы. Соперником сине-желтых стала Румыния.

Счет в первом тайме открыла команда Румынии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Гол сборной Румынии

На 30-й минуте матча вратарь сборной Украины Лунин выбил мяч со своей штрафной на соперника. Игрок сборной Румынии отдал пас на Станчу, который с 21 метра пробил под перекладину — 1:0.

Отметим, что до гола Украина очень уверенно контролировала ход матча, но голевых моментов не имела.

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