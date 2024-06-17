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Известны стартовые составы на матч Евро-2024 Румыния — Украина

17 июня 2024 14:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Румыния — Украина — стартовые составы на матч Евро-2024
Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины начинает свой путь на групповом этапе Евро-2024 матчем с командой Румынии. "Сине-желтые" сыграют с первым соперником по квартету "E" в Мюнхене. 

Тренеры Эдуард Йорданеску и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Сборная Румынии традиционно является неудобным соперником для Украины, однако Сергей Ребров еще не противостоял этой команде в качестве тренера. Важно отметить, что наставник "сине-желтых" выпустил в основе голкипера "Реала" Андрея Лунина. 

Сборная Украины
Футболисты сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Стартовые составы на матч 

Румыния: Нице — Рацу, Дрэгушин, М.Марин, Банку, Бурса, Коман, Р.Марин, Дрэгуш, Ман, Станку (капитан). 

Тренер: Эдуард Йорданеску. 

Украина: Лунин — Конопля, Степаненко (капитан), Мудрик, Довбик, Забарный, Судаков, Цыганков, Зинченко, Шапаренко, Матвиенко. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Напомним, Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер.

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футбол
Сборная Украины по футболу
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