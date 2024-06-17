Румыния — Украина — стартовые составы на матч Евро-2024

Михаил Мудрик в матче за сборную Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Сборная Украины начинает свой путь на групповом этапе Евро-2024 матчем с командой Румынии. "Сине-желтые" сыграют с первым соперником по квартету "E" в Мюнхене.

Тренеры Эдуард Йорданеску и Сергей Ребров уже назвали стартовые составы своих команд, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Сборная Румынии традиционно является неудобным соперником для Украины, однако Сергей Ребров еще не противостоял этой команде в качестве тренера. Важно отметить, что наставник "сине-желтых" выпустил в основе голкипера "Реала" Андрея Лунина.

Футболисты сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Стартовые составы на матч

Румыния: Нице — Рацу, Дрэгушин, М.Марин, Банку, Бурса, Коман, Р.Марин, Дрэгуш, Ман, Станку (капитан).

Тренер: Эдуард Йорданеску.

Украина: Лунин — Конопля, Степаненко (капитан), Мудрик, Довбик, Забарный, Судаков, Цыганков, Зинченко, Шапаренко, Матвиенко.

Тренер: Сергей Ребров.

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