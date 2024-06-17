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Відомі стартові склади на матч Євро-2024 Румунія — Україна

17 червня 2024 14:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Румунія — Україна — стартові склади на матч Євро-2024
Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна України розпочинає свій шлях на груповому етапі Євро-2024 матчем із командою Румунії. "Синьо-жовті" зіграють із першим суперником по квартету "E" у Мюнхені.

Тренери Едуард Йорданеску та Сергій Ребров вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Збірна Румунії традиційно є незручним суперником для України, проте Сергій Ребров ще не протистояв цій команді як тренер. Важливо відзначити, що наставник "синьо-жовтих" випустив в основі голкіпера "Реала" Андрія Луніна.

Збірна України
Футболісти збірної України Фото: Reuters/Kacper Pempel

Стартові склади на матч

Румунія: Ніце — Рацу, Дрегушин, М. Марін, Банку, Бурса, Коман, Р. Марін, Дрегуш, Ман, Станку (капітан).

Тренер: Едуард Йорданеску.

Україна: Лунін — Конопля, Степаненко (капітан), Мудрик, Довбик, Забарний, Судаков, Циганков, Зінченко, Шапаренко, Матвієнко.

Тренер: Сергій Ребров.

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Збірна України з футболу
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Румунія
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