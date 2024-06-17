Румунія — Україна — стартові склади на матч Євро-2024

Михайло Мудрик у матчі за збірну України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Збірна України розпочинає свій шлях на груповому етапі Євро-2024 матчем із командою Румунії. "Синьо-жовті" зіграють із першим суперником по квартету "E" у Мюнхені.

Тренери Едуард Йорданеску та Сергій Ребров вже назвали стартові склади своїх команд, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також:

Збірна Румунії традиційно є незручним суперником для України, проте Сергій Ребров ще не протистояв цій команді як тренер. Важливо відзначити, що наставник "синьо-жовтих" випустив в основі голкіпера "Реала" Андрія Луніна.

Футболісти збірної України Фото: Reuters/Kacper Pempel

Стартові склади на матч

Румунія: Ніце — Рацу, Дрегушин, М. Марін, Банку, Бурса, Коман, Р. Марін, Дрегуш, Ман, Станку (капітан).

Тренер: Едуард Йорданеску.

Україна: Лунін — Конопля, Степаненко (капітан), Мудрик, Довбик, Забарний, Судаков, Циганков, Зінченко, Шапаренко, Матвієнко.

Тренер: Сергій Ребров.

Нагадаємо, Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

"Арсенал" і "Ньюкасл" готують пропозиції щодо трансферу Луніна — відомо, скільки заплатять за гравця.

"Арсенал" готує "Жироні" щедру пропозицію щодо Довбика — що відомо.

Роналду посварився з головним тренером збірної Португалії через курйозну заборону.

Кейн назвав причину проблем збірної Англії у матчі із Сербією.