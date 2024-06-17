Матч Румунія – Україна — Лунін помилився та пропустив гол

Станчу забил в ворота Украины. Фото: x.com/EURO2024

У матчі першого туру в групі Е збірна України стартувала на чемпіонаті Європи. Суперником синьо-жовтих стала Румунія.

Рахунок в першому таймі відкрила команда Румунії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Гол збірної Румунії

На 30-й хвилині матчу воротар збірної України Лунін вибив м’яч зі свого штрафного на суперника. Гравець збірної Румунії віддав пас на Станчу, який з 21 метра пробив під поперечину — 1:0.

Зазначимо, що до гола Україна дуже впевнено контролювала хід матчу, але гольових моментів не мала.

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