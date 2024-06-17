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Збірна Румунії громить команду України — відео

17 червня 2024 17:32
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Агабекян Карен
редактор
Румунія забила три м'ячі у ворота збірної України на Євро-2024
Гравці Румунії святкують гол у ворота України. Фото: x.com/EURO2024
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Агабекян Карен
редактор

У Німеччині на чемпіонаті Європи стартувала збірна України. Суперником команди Сергія Реброва стала Румунія.

У другому таймі Румунія забила другий та третій голи, повідомив портал Новини.LIVE.

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На 30-й хвилині матчу воротар збірної України Лунін вибив м'яч зі свого штрафного майданчика на суперника. Гравець збірної Румунії віддав пас на Станчу, який з 21 метра пробив під поперечину — 1:0.

Справжнім шоком для України став початок другого тайму. На 53-й хвилині Марін із 23 метрів пробив у нижній кут воріт — 2:0.

На 57-й хвилині Манн пройшов правим флангом, увійшов у штрафний майданчик і віддав пас на Дрегуша, якому потрібно було підставити ногу — 3:0.

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Румунія
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