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Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії

18 червня 2024 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гравці збірної України вигнали Реброва з роздягальні після матчу з Румунією
Гравці української команди перед матчем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Поразка від збірної Румунії у стартовому матчі на чемпіонаті Європи стала однією з найболючіших в історії національної команди України. Після фінального свистка футболісти буквально замкнулися у роздягальні.

Сергій Ребров був змушений залишити гравців наодинці один з одним, повідомляє Goal.

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Збірна України розпочала Євро-2024 з розгромної поразки від Румунії (0:3). Це найбільша фіаско національної команди під керівництвом Сергія Реброва. Тренер хотів поговорити з футболістами про те, що трапилося, але не зумів цього зробити.

Сергій Ребров
Сергій Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Darrin Zammit Lupi

Що зробила збірна України

Наставник команди розповів, що збирався обговорити у роздягальні причини поразки від Румунії. Ребров хотів потішити гравців і налаштувати їх на наступний поєдинок. Проте декілька авторитетних футболістів попросили головного тренера вийти та дозволити їм самостійно розібрати матч із Румунією. Невідомо, що саме говорили гравці.

Підопічні Реброва були розчаровані та розлючені після стартового поєдинку Євро-2024. Вони мають шанси на вихід у плей-офф турніру, але "синьо-жовті" більше не можуть дозволити собі втрачати очки.

Матчі збірної України на турнірі:

  • 21.06 — Словаччина — Україна (16:00);
  • 26.06 — Україна — Бельгія (19:00).

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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