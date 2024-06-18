Игроки сборной Украины выгнали Реброва из раздевалки после матча с Румынией

Игроки украинской команды перед матчем. Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Поражение от сборной Румынии в стартовом матче на чемпионате Европы стало одним из самых болезненных в истории национальной команды Украины. После финального свистка футболисты буквально заперлись в раздевалке.

Сергей Ребров был вынужден оставить игроков наедине друг с другом, сообщает Goal.

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Сборная Украины начала Евро-2024 с разгромного поражения от Румынии (0:3). Это самое крупное фиаско национальной команды под руководством Сергея Реброва. Тренер хотел поговорить с футболистами о том, что произошло, но не сумел этого сделать.

Сергей Ребров перед матчем. Фото: Reuters/Darrin Zammit Lupi

Что сделала сборная Украины

Наставник команды рассказал, что собирался обсудить в раздевалке причины поражения от Румынии. Ребров хотел утешить игроков и настроить их на следующий поединок. Однако несколько авторитетных футболистов попросили главного тренера выйти и позволить им самостоятельно разобрать матч с Румынией. Не известно, о чем именно говорили игроки.

Подопечные Реброва были разочарованы и разозлены после стартового поединка Евро-2024. У них есть шансы на выход в плей-офф турнира, но "сине-желтые" больше не могут позволить себе терять очки.

Матчи сборной Украины на турнире:

21.06 — Словакия — Украина (16:00);

26.06 — Украина — Бельгия (19:00).

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