Игроки сборной Украины выгнали Реброва из раздевалки после матча с Румынией

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии
Поражение от сборной Румынии в стартовом матче на чемпионате Европы стало одним из самых болезненных в истории национальной команды Украины. После финального свистка футболисты буквально заперлись в раздевалке.
Сергей Ребров был вынужден оставить игроков наедине друг с другом, сообщает Goal.
Сборная Украины начала Евро-2024 с разгромного поражения от Румынии (0:3). Это самое крупное фиаско национальной команды под руководством Сергея Реброва. Тренер хотел поговорить с футболистами о том, что произошло, но не сумел этого сделать.
Что сделала сборная Украины
Наставник команды рассказал, что собирался обсудить в раздевалке причины поражения от Румынии. Ребров хотел утешить игроков и настроить их на следующий поединок. Однако несколько авторитетных футболистов попросили главного тренера выйти и позволить им самостоятельно разобрать матч с Румынией. Не известно, о чем именно говорили игроки.
Подопечные Реброва были разочарованы и разозлены после стартового поединка Евро-2024. У них есть шансы на выход в плей-офф турнира, но "сине-желтые" больше не могут позволить себе терять очки.
Матчи сборной Украины на турнире:
- 21.06 — Словакия — Украина (16:00);
- 26.06 — Украина — Бельгия (19:00).
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