Забарний розповів, як збірна України відреагувала на поразку від Румунії

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії
Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою щодо причин розгрому своєї команди від Румунії. Підопічні Сергія Реброва пропустили від суперника три м'ячі.
Забарний визнав, що "синьо-жовті" припустилися в дебютному поєдинку на турнірі забагато помилок, повідомляє "Трибуна".
Збірна Україна пропустила перший гол від Румунії після дальнього удару. Ілля Забарний заявив, що у тому епізоді невдало зіграв не лише Андрій Лунін, а й усі футболісти оборони.
До кінця першого тайму українці домінували й, за словами Забарного, мали відігратися. Однак після перерви Румунія зуміла скористатися ще однією помилкою "синьо-жовтих", після чого довела справу до розгрому.
Причини поразки збірної України
Ілля Забарний заявив, що підопічні Сергія Реброва намагалися атакувати протягом всього поєдинку, але суперник організовано зіграв в обороні й впіймав українців на контратаках. Захисник закликав правильно відреагувати на цей результат, зробити висновки та рухатися далі.
Забарний нагадав, що збірна України ще має шанси на вихід у плей-офф Євро-2024. За його словами, не можна здаватися після першої ж поразки.
"Нема чого соромитися, ми повинні бути чоловіками та робити свою справу", — заявив Забарний.
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