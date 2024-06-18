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Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії

18 червня 2024 13:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний розповів, як збірна України відреагувала на поразку від Румунії
Ілля Забарний під час матчу. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України Ілля Забарний поділився думкою щодо причин розгрому своєї команди від Румунії. Підопічні Сергія Реброва пропустили від суперника три м'ячі.

Забарний визнав, що "синьо-жовті" припустилися в дебютному поєдинку на турнірі забагато помилок, повідомляє "Трибуна".

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Збірна Україна пропустила перший гол від Румунії після дальнього удару. Ілля Забарний заявив, що у тому епізоді невдало зіграв не лише Андрій Лунін, а й усі футболісти оборони.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у збірній України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

До кінця першого тайму українці домінували й, за словами Забарного, мали відігратися. Однак після перерви Румунія зуміла скористатися ще однією помилкою "синьо-жовтих", після чого довела справу до розгрому.

Причини поразки збірної України

Ілля Забарний заявив, що підопічні Сергія Реброва намагалися атакувати протягом всього поєдинку, але суперник організовано зіграв в обороні й впіймав українців на контратаках. Захисник закликав правильно відреагувати на цей результат, зробити висновки та рухатися далі.

Забарний нагадав, що збірна України ще має шанси на вихід у плей-офф Євро-2024. За його словами, не можна здаватися після першої ж поразки.

"Нема чого соромитися, ми повинні бути чоловіками та робити свою справу", — заявив Забарний.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

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футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт
Ілля Забарний

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