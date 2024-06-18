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Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии

18 июня 2024 13:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный рассказал, как сборная Украины отреагировала на поражение от Румынии
Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о причинах разгрома своей команды от Румынии. Подопечные Сергея Реброва пропустили от соперника три безответных мяча.

Забарный признал, что "сине-желтые" допустили в дебютном поединке на турнире слишком много ошибок, сообщает "Трибуна". 

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Сборная Украина пропустила первый гол от Румынии после дальнего удара. Илья Забарный заявил, что в том эпизоде неудачно сыграл не только Андрей Лунин, но и все футболисты обороны. 

Илья Забарный
Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

До конца первого тайма украинцы доминировали и, согласно словам Забарного, должны были отыграться. Однако после перерыва Румыния сумела воспользоваться еще одной ошибкой "сине-желтых", после чего довела дело до разгрома. 

Причины поражения сборной Украины 

Илья Забарный заявил, что подопечные Сергея Реброва пытались атаковать на протяжение всего поединка, но соперник организованно сыграл в обороне и поймал украинцев на контратаках. Защитник призвал правильно отреагировать на этот результат, сделать выводы и двигаться дальше. 

Забарный напомнил, что у сборной Украины еще есть шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Согласно его словам, нельзя сдаваться после первого же поражения. 

"Нечего стыдиться, мы должны быть мужчинами и делать свое дело", — заявил Забарный. 

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.

Поражение Украины от Румынии подарило много интересных мемов — фото. 

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии. 

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер. 

Роналду поссорился с главным тренером сборной Португалии из-за курьезного запрета. 

футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт
Илья Забарный

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