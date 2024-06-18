Забарный рассказал, как сборная Украины отреагировала на поражение от Румынии

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии
Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о причинах разгрома своей команды от Румынии. Подопечные Сергея Реброва пропустили от соперника три безответных мяча.
Забарный признал, что "сине-желтые" допустили в дебютном поединке на турнире слишком много ошибок, сообщает "Трибуна".
Сборная Украина пропустила первый гол от Румынии после дальнего удара. Илья Забарный заявил, что в том эпизоде неудачно сыграл не только Андрей Лунин, но и все футболисты обороны.
До конца первого тайма украинцы доминировали и, согласно словам Забарного, должны были отыграться. Однако после перерыва Румыния сумела воспользоваться еще одной ошибкой "сине-желтых", после чего довела дело до разгрома.
Причины поражения сборной Украины
Илья Забарный заявил, что подопечные Сергея Реброва пытались атаковать на протяжение всего поединка, но соперник организованно сыграл в обороне и поймал украинцев на контратаках. Защитник призвал правильно отреагировать на этот результат, сделать выводы и двигаться дальше.
Забарный напомнил, что у сборной Украины еще есть шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Согласно его словам, нельзя сдаваться после первого же поражения.
"Нечего стыдиться, мы должны быть мужчинами и делать свое дело", — заявил Забарный.
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