Забарный рассказал, как сборная Украины отреагировала на поражение от Румынии

Илья Забарный во время матча. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился мнением о причинах разгрома своей команды от Румынии. Подопечные Сергея Реброва пропустили от соперника три безответных мяча.

Забарный признал, что "сине-желтые" допустили в дебютном поединке на турнире слишком много ошибок, сообщает "Трибуна".

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Илья Забарный в сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

До конца первого тайма украинцы доминировали и, согласно словам Забарного, должны были отыграться. Однако после перерыва Румыния сумела воспользоваться еще одной ошибкой "сине-желтых", после чего довела дело до разгрома.

Причины поражения сборной Украины

Илья Забарный заявил, что подопечные Сергея Реброва пытались атаковать на протяжение всего поединка, но соперник организованно сыграл в обороне и поймал украинцев на контратаках. Защитник призвал правильно отреагировать на этот результат, сделать выводы и двигаться дальше.

Забарный напомнил, что у сборной Украины еще есть шансы на выход в плей-офф Евро-2024. Согласно его словам, нельзя сдаваться после первого же поражения.

"Нечего стыдиться, мы должны быть мужчинами и делать свое дело", — заявил Забарный.

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