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Стало відомо, чому Зінченка виживають з Арсеналу

18 червня 2024 18:02
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Стало відомо, чому "Арсенал" хоче позбутись Олександра Зінченка – справа в грошах
Олександр Зінченко. Фото: ФК Арсенал
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Нещодавно у мережі зʼявилась інформація про те, що українець Олександр Зінченко більше не потрібен "Арсеналу". Відомий журналіст Ігор Бурбас прокоментував цю скандальну ситуацію.

Про це пише Sport-express.

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За словами журналіста, Олександр Зінченко більше не потрібен лондонському Арсеналу. Керівництво клубу повідомило гравцю, що він може починати займатись пошуками нового клубу. 

"Наскільки я розумію, Зінченка виживають з Арсеналу, вже вказуючи на двері, тому що цей сезон для нього був нестабільний в плані травм. За чутками, йому вже сказали шукати новий клуб‎", — ділиться Ігор Бурбас. 

Також він заявив, що основна проблема полягає в тому, що Зінченко отримує високу заробітню плату. 

"‎З того, що я з’ясував, продзвонивши за кордон, у Зінченка дуже завелика зарплата, як для гравця ротації, яким він став у цьому сезоні. Точну суму мені не назвали, але це умовно більше чотирьох мільйонів фунтів", – заявив Бурбас.

Відомо, що у минулому сезоні Зінченко зіграв за лондонський клуб 35 поєдинків та забив один гол.

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Олександр Зінченко
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