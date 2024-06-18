Сборная Словакии назвала сильные качества сборной Украины перед матчем Евро-2024

Сборная Словакии опасается команду Реброва — известна причина
Футболисты сборной Словакии неожиданно победи Бельгию в первом поединке на Евро-2024. Подопечные Франческо Кальцоне начали подготовку к матчу с Украиной.
Словацкие футболисты с уважением относятся к украинским игрокам, сообщает Sport.sk.
В случае победы над сборной Украины словацкая команда досрочно оформит выход в плей-офф Евро-2024. Команда итальянского тренера Франческо Кальцоне понимают, что им будет сложно обыграть "сине-желтых".
Что словаки думают о сборной Украины
Милан Шкриньяр напомнил, что подопечные Сергея Реброва потерпели поражение от Румынии. Это означает, что они выйдут с предельной мотивацией на поединок со Словакией, ведь поражение может означать для "сине-желтых" вылет из турнира.
Полузащитник Станислав Лоботка назвал сборную Украины сложным соперником, который мало в чем уступает команде Бельгии. Он заявил, что "сине-желтые" любят контролировать мяч, а потому словакам снова придется сыграть в свой лучший футбол, чтобы добиться успеха.
Поединок Словакия — Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе.
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