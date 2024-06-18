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Сборная Словакии опасается команду Реброва — известна причина

18 июня 2024 15:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Словакии назвала сильные качества сборной Украины перед матчем Евро-2024
Милан Шкриньяр и Лукаш Гараслин празднуют победу над Бельгией. Фото: Reuters/Lukas Haraslin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболисты сборной Словакии неожиданно победи Бельгию в первом поединке на Евро-2024. Подопечные Франческо Кальцоне начали подготовку к матчу с Украиной. 

Словацкие футболисты с уважением относятся к украинским игрокам, сообщает Sport.sk

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В случае победы над сборной Украины словацкая команда досрочно оформит выход в плей-офф Евро-2024. Команда итальянского тренера Франческо Кальцоне понимают, что им будет сложно обыграть "сине-желтых". 

Томаш Суслов
Томаш Суслов в борьбе с Йоханом Бакайоко. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Что словаки думают о сборной Украины 

Милан Шкриньяр напомнил, что подопечные Сергея Реброва потерпели поражение от Румынии. Это означает, что они выйдут с предельной мотивацией на поединок со Словакией, ведь поражение может означать для "сине-желтых" вылет из турнира. 

Полузащитник Станислав Лоботка назвал сборную Украины сложным соперником, который мало в чем уступает команде Бельгии. Он заявил, что "сине-желтые" любят контролировать мяч, а потому словакам снова придется сыграть в свой лучший футбол, чтобы добиться успеха. 

Поединок Словакия — Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 на стадионе "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. 

Напомним, "Бенфика" изменила цену на Трубина и собирается продать украинца.

Забарный назвал честную причину поражения сборной Украины от Румынии. 

Поражение Украины от Румынии подарило много интересных мемов — фото. 

Футболисты сборной Украины выставили Реброва из раздевалки после поражения от Румынии. 

Зинченко определился с новым клубом — "Арсенал" готовит трансфер. 

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