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Бельгия проиграла Словакии с двумя отмененными голами Лукаку

17 июня 2024 21:01
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Агабекян Карен
редактор
Бельгія – Словаччина на Євро-2024 – напружена гра і несподівана поразка фаворита
Словакия победила Бельгию. Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате Европы в Германии состоялся второй матч в группе E. Встретились команды Бельгии и Словакии.

Бельгия неожиданно проиграла Словакии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгия — Словакия

Бельгия активно начала матч и за первые шесть минут у Лукаку было два момента для взятия ворот, но он их не реализовал. Затем забила Словакия.

На 7-й минуте Шранц сбросил с левого фланга на Куцку и тот пробил по воротах, но попал у Кастельса. Мяч отлетел на Шранца и он забил.

Через 10 минут Бельгия могла сравнивать счет, но после ошибки Дубравки Троссар издали не попал в пустые ворота.

В начале второго тайма арбитр отменил гол Лукаку из-за офсайда после ВАР. Сразу же моменты были у Троссара и Бакайого, но голкипер и защитники словаков спасли ворота.

Казалось, что Бельгия смогла отыграться на 87-й минуте. Опенда протащил мяч по левому флангу и отдал пас на 11-метровую отметку, где Лукаку "расстрелял" ворота. Однако после ВАР гол отменили, ведь Опенда сыграл рукой.

Бельгия — Словакия — 0:1

Голы: Шранц, 41

 

Бельгия: Кастельс — Кастань, Фас, Дебаст, Карраско (Лукебакіо, 85) — Мангаля (Бакайоко, 58), Онана — Троссар (Тілеманс, 74), де Брюйне, Доку (Опенда, 84) — Лукаку.

Словакия: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда (Оберт, 90+4) — Шранц (Дюріш, 81), Боженік (Стрелец, 69), Гараслін (Суслов, 70).

Предупреждения: Мангаля, Тілеманс, Лукебакіо — Шранц

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