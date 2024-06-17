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Бельгія програла Словаччині з двома скасованими голами Лукаку

17 червня 2024 21:01
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Агабекян Карен
редактор
Бельгія – Словаччина на Євро-2024 – напружена гра і несподівана поразка фаворита
Словаччина перемогла Бельгію Фото: x.com/EURO2024
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті Європи в Німеччині відбувся другий матч у групі E. Зустрілися команди Бельгії та Словаччини.

Бельгія несподівано програла Словаччині, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгія — Словаччина

Бельгія активно розпочала матч і за перші шість хвилин у Лукаку було два моменти для взяття воріт, але він їх не реалізував. Потім забила Словаччина.

На 7-й хвилині Шранц скинув з лівого флангу на Куцку і той пробив по воротах, але влучив у Кастельса. М'яч відлетів на Шранца, і він забив.

Через 10 хвилин Бельгія могла зрівняти рахунок, але після помилки Дубравки Троссар здалеку не влучив у порожні ворота.

На початку другого тайму арбітр скасовував гол Лукаку через офсайд після ВАР. Відразу моменти були у Троссара і Бакайоко, але голкіпер і захисники словаків врятували ворота.

Здавалося, що Бельгія змогла відігратися на 87-й хвилині. Опенда протяг м'яч лівим флангом і віддав пас на 11-метрову позначку, де Лукаку "розстріляв" ворота. Однак після ВАР гол скасували, адже Опенда зіграв рукою.

Бельгія — Словаччина — 0:1

Голи: Шранц, 41

 

Бельгія: Кастельс — Кастань, Фас, Дебаст, Карраско (Лукебакіо, 85) — Мангаля (Бакайоко, 58), Онана — Троссар (Тілеманс, 74), де Брюйне, Доку (Опенда, 84) — Лукаку.

Словаччина: Дубравка — Пекарік, Вавро, Шкрініар, Ганцко — Куцка, Лоботка, Дуда (Оберт, 90+4) — Шранц (Дюріш, 81), Боженік (Стрелец, 69), Гараслін (Суслов, 70).

Попередження: Мангаля, Тілеманс, Лукебакіо — Шранц

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