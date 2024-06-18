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Збірна Словаччини побоюється команди Реброва — відома причина

18 червня 2024 15:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна Словаччини назвала сильні якості збірної України перед матчем Євро-2024
Мілан Шкріняр та Лукаш Гараслін святкують перемогу над Бельгією. Фото: Reuters/Lukas Haraslin
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболісти збірної Словаччини несподівано перемогли Бельгію у першому поєдинку на Євро-2024. Підопічні Франческо Кальцоне розпочали підготовку до матчу з Україною.

Словацькі футболісти з повагою ставляться до українських гравців, повідомляє Sport.sk.

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У разі перемоги над збірною України словацька команда достроково оформить вихід до плей-офф Євро-2024. Команда італійського тренера Франческо Кальцоне розуміють, що їм буде складно обіграти "синьо-жовтих".

Томаш Суслов
Томаш Суслов у боротьбі з Йоханом Бакайоко. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Що словаки думають про збірну України

Мілан Шкріняр нагадав, що підопічні Сергія Реброва зазнали поразки від Румунії. Це означає, що вони вийдуть із граничною мотивацією на поєдинок зі Словаччиною, адже поразка може означати для "синьо-жовтих" виліт із турніру.

Півзахисник Станіслав Лоботка назвав збірну України складним суперником, який мало чим поступається команді Бельгії. Він заявив, що "синьо-жовті" люблять контролювати м'яч, а тому словакам знову доведеться зіграти у свій найкращий футбол, щоб досягти успіху.

Поєдинок Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, о 16:00 на стадіоні "Меркур Шпіль-Арена" у Дюссельдорфі.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

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спорт
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