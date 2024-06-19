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Динамо здивувало вболівальників презентацією нової форми — фото

19 червня 2024 10:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Динамо презентувало унікальну форму на новий сезон — фото
Андрій Ярмоленко на стадіоні "Динамо". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) презентував нові комплекти форми на наступний сезон. У презентації взяв участь футболіст збірної України Андрій Ярмоленко.

Дизайн нової форми є ексклюзивним, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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У сезоні 2024/2025 команда Олександра Шовковського гратиме у формі, яка не має аналогів. Вона була розроблена спільно з New Balance. "Динамо" вже представило домашній, виїзний та третій комплекти форми.

Презентація форми "Динамо"

У столичному клубі зазначили, що нова форма відображає "багату культурну спадщину України та яскравий дух Києва". Вона демонструє єдність країни. Дизайн футболок став абсолютно унікальним.

У сезоні 2024/2025 футболісти київської команди гратимуть домашні матчі у формі з біло-синім дизайном, прикрашеним традиційними українськими вишитими візерунками з додаванням жовтого кольору.

Нова форма Динамо Київ
Презентація форми "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Лімітований комплект виїзної форми виконаний у синьо-жовтих кольорах, який є даниною українському прапору, що символізує патріотизм та солідарність. Третя форма має смарагдово-зелений дизайн із брендингом золотого кольору. Вона натхнена зеленою красою київських пагорбів, парків та куполами київських храмів.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко у новій домашній формі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Новий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми виконаних у чорному, сірому та жовтому кольорах. Вболівальники "Динамо" зможуть придбати нові комплекти форми вже з 20 червня.

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Андрій Ярмоленко
Динамо
футбол
спорт
УПЛ

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