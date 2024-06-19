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Циганков перейде в італійський клуб — Жирона назвала умову

19 червня 2024 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Жирона хоче продати Циганкова, яким цікавляться два клуби
Віктор Циганков святкує гол. Фото: УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво іспанської "Жирони" продовжити продаватиме футболістів, на яких є попит у європейських топклубів. Після Алейша Гарсії команду може залишити півзахисник збірної України Віктор Циганков.

"Жирона" вже має як мінімум дві пропозиції про трансфер українця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Віктор Циганков залишається одним із лідерів півзахисту "Жирони". Минулого сезону він зіграв за каталонську команду 34 поєдинки у всіх турнірах, забив 8 голів, зробив 7 результативних передач та допоміг їй вийти до Ліги чемпіонів. Проте наступний сезон українець може розпочати у новій команді.

Віктор Циганков
Віктор Циганков бореться із Паскалем Гроссом. Фото: Reuters/Heiko Becker

Пропозиції щодо трансферу Циганкова

У послугах півзахисника "Жирони" зацікавлений італійський "Ювентус". Головний тренер "старої синьйори" Тьяго Мотта стежив за розвитком кар'єри гравця минулого сезону. Він упевнений, що українець зможе посилити туринську команду. "Ювентус" вже готує "Жироні" пропозицію щодо Циганкова.

Також хавбек "Жирони" входить до сфери інтересів англійського "Ньюкасла". Представники цього клубу відвідають наступний матч збірної України на Євро-2024 та складуть звіт про гру Циганкова.

"Жирона" може заробити на трансфері свого гравця 35 млн євро. Проблема полягає в тому, що сім'я Циганкова не хоче їхати з Іспанії. Клуб має переконати Циганкова в доцільності переходу в інший клуб.

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Футбол трансфери
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Віктор Циганков

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